Юрий Семин: "Локомотив" победил закономерно"

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин после победы в матче 5-го тура чемпионата России над "Краснодаром" (1:2) заявил, что результат игры закономерен, передает из Краснодара корреспондент "СЭ" Екатерина ПОТАПОВА.

– Самое главное – мы взяли три очка у "Краснодара", потому что наше очковое состояние было не самое лучшее, – отметил Семин. – Игра была равной, но очень напряженной из-за борьбы, которую мы просили демонстрировать, чтобы навязывать большее количество единоборств сопернику.

Почему? Потому что в "Краснодаре" много хороших футболистов, и если играть на расстоянии с ними, то будет мало шансов что-то выиграть. Был отрезок, который мы проиграли, но потом проявили характер. Закономерно победили, у нас были еще шансы забить.

– Что не получилось в вашей первой игре?

– Немножко получше должен был быть контроль мяча. И мы должны более аккуратно играть внутри штрафной площади. Получили пенальти на ровном месте, так не должно быть.