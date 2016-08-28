21:57 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Юрий Семин: "Локомотив" победил закономерно"

0
0
0
 
Юрий СЕМИН.Юрий Семин: "Думал, что судьи помогали "Краснодару"

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин после победы в матче 5-го тура чемпионата России над "Краснодаром" (1:2) заявил, что результат игры закономерен, передает из Краснодара корреспондент "СЭ" Екатерина ПОТАПОВА.

– Самое главное – мы взяли три очка у "Краснодара", потому что наше очковое состояние было не самое лучшее, – отметил Семин. – Игра была равной, но очень напряженной из-за борьбы, которую мы просили демонстрировать, чтобы навязывать большее количество единоборств сопернику.

Почему? Потому что в "Краснодаре" много хороших футболистов, и если играть на расстоянии с ними, то будет мало шансов что-то выиграть. Был отрезок, который мы проиграли, но потом проявили характер. Закономерно победили, у нас были еще шансы забить.

– Что не получилось в вашей первой игре?

– Немножко получше должен был быть контроль мяча. И мы должны более аккуратно играть внутри штрафной площади. Получили пенальти на ровном месте, так не должно быть.

Опрос

Как выступит "Локомотив" под началом Юрия Семина в этом чемпионате?
голосовать
0
0
0
Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 5-й тур
Материалы сюжета: Семин вернулся в "Локомотив"

Материалы REN-TV

Скончалась знаменитая чемпионка по баскетболу, экс-ведущая РЕН ТВ и...

США могут лишиться Олимпиады из-за допингового скандала с Россией...

Савченко назвала "подлой пакостью" решение отстранить Россию от...

Китай может отказаться от Паралимпиады из-за отстранения российских...

Материалы других СМИ

КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ


Материалы других СМИ