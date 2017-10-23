Янн М`Вила: "Бердыев и Кафанов разъяснили, как действовать при стандартах"

Полузащитник "Рубина" Янн М`Вила в интервью "Реальному времени" сообщил о том, что с приходом Курбана Бердыева на должность главного тренера атмосфера в клубе улучшилась. По словам хавбека, сейчас футболисты более серьезно относятся к делу.
– Вы ранее крайне редко отличались голами, а в этом сезоне уже успели два забить. С чем это связано? Может Бердыев бомбардирские качества раскрыл?
– Пожалуй, это правда. Курбан Бердыев и Виталий Кафанов разъяснили, как действовать на стандартах, Я пошел на дальнюю штангу в игре с "Ростовом" и удалось забить решающий гол. Эту комбинацию регулярно отрабатываем на тренировках. Как минимум, один-два раза в неделю уделяем внимание отработке стандартов.
– Это связано с тем, что игроки "Рубина" поделены на группы по интересам?
– Во всех командах, где я играл, это была нормальная ситуация, когда люди делятся по группам вне поля, вне тренировок. Потому что им так легче общаться. Есть группы франкоязычные, есть испаноязычные, англоязычные и русскоязычные и т.д. Не только в "Рубине", а во всех командах. Это не мешает общаться с другими игроками, с которыми мы тоже шутим, общаемся. Как пример можно привести Тараса Бурлака, Руслана Камболова, Георгия Махатадзе, Сергея Рыжикова и любого игрока можно назвать. Самое главное, что все друг друга хорошо понимают, что отношение хорошее в коллективе.
– В целом как изменилась атмосфера в клубе с возвращением Курбана Бердыева по сравнению с испанским периодом?
– Обстановка сильно поменялась. Сейчас у всех более серьезное отношение к делу, потому что главный тренер знает, что хочет, и игроки знают его требования. Дисциплина улучшилась.
Дополнительная информация
https://realnoevremya.ru/sports/football/79685-intervyu-s-yannom-mvila-iz-fk-rubin
- Рубин
- Курбан Бердыев
- Сергей Рыжиков
- Ростов
- Тарас Бурлак
- Виталий Кафанов
- Руслан Камболов
- Янн М`Вила
- Георгий Махатадзе