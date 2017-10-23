Янн М`Вила: "Бердыев и Кафанов разъяснили, как действовать при стандартах"

Полузащитник "Рубина" Янн М`Вила в интервью "Реальному времени" сообщил о том, что с приходом Курбана Бердыева на должность главного тренера атмосфера в клубе улучшилась. По словам хавбека, сейчас футболисты более серьезно относятся к делу.

– Вы ранее крайне редко отличались голами, а в этом сезоне уже успели два забить. С чем это связано? Может Бердыев бомбардирские качества раскрыл?

– Пожалуй, это правда. Курбан Бердыев и Виталий Кафанов разъяснили, как действовать на стандартах, Я пошел на дальнюю штангу в игре с "Ростовом" и удалось забить решающий гол. Эту комбинацию регулярно отрабатываем на тренировках. Как минимум, один-два раза в неделю уделяем внимание отработке стандартов.

– Это связано с тем, что игроки "Рубина" поделены на группы по интересам?

– Во всех командах, где я играл, это была нормальная ситуация, когда люди делятся по группам вне поля, вне тренировок. Потому что им так легче общаться. Есть группы франкоязычные, есть испаноязычные, англоязычные и русскоязычные и т.д. Не только в "Рубине", а во всех командах. Это не мешает общаться с другими игроками, с которыми мы тоже шутим, общаемся. Как пример можно привести Тараса Бурлака, Руслана Камболова, Георгия Махатадзе, Сергея Рыжикова и любого игрока можно назвать. Самое главное, что все друг друга хорошо понимают, что отношение хорошее в коллективе.

– В целом как изменилась атмосфера в клубе с возвращением Курбана Бердыева по сравнению с испанским периодом?

– Обстановка сильно поменялась. Сейчас у всех более серьезное отношение к делу, потому что главный тренер знает, что хочет, и игроки знают его требования. Дисциплина улучшилась.