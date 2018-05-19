18:00 | Футбол — РФПЛ

Выбор "Арсенала": Фернандеш, Смолов, Дзюба

Мануэл ФЕРНАНДЕШ, Александр ГОЛОВИН и Федор СМОЛОВ. Фото "СЭ" Как голосовали игроки "Арсенала". Фото "СЭ" Промежуточные итоги голосования. Фото "СЭ" Лучшие игроки предыдущих лет. Фото "СЭ"
Мануэл ФЕРНАНДЕШ, Александр ГОЛОВИН и Федор СМОЛОВ. Фото "СЭ"
2

Кого игроки назвали лучшим в сезоне.

"СЭ" продолжает подводить итоги традиционного голосования игроков на звание лучшего футболиста чемпионата-2017/18.

В опросе принимали участие по 11 футболистов от каждого клуба РФПЛ. Каждый из футболистов называл свою тройку лучших. Система подсчета очков: за первое место – 3 балла, за второе – 2 балла, за третье – 1 балл.

Ниже – как голосовали игроки "Арсенала" и итоговая таблица. Объявление победителя голосования – завтра на сайте "СЭ".

Как голосовали игроки "Амкара"? 
Как голосовали игроки "Анжи"?

Как голосовали игроки "Арсенала". Фото "СЭ"
Как голосовали игроки "Арсенала". Фото "СЭ"
Промежуточные итоги голосования. Фото "СЭ"
Промежуточные итоги голосования. Фото "СЭ"
Лучшие игроки предыдущих лет. Фото "СЭ"
Лучшие игроки предыдущих лет. Фото "СЭ"
2
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (2)
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shpasic

и Джорджевич тоже

18:03

shpasic

Кирюша хорошо проголосовал

18:03

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