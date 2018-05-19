Выбор "Арсенала": Фернандеш, Смолов, Дзюба

Кого игроки назвали лучшим в сезоне.
"СЭ" продолжает подводить итоги традиционного голосования игроков на звание лучшего футболиста чемпионата-2017/18.
В опросе принимали участие по 11 футболистов от каждого клуба РФПЛ. Каждый из футболистов называл свою тройку лучших. Система подсчета очков: за первое место – 3 балла, за второе – 2 балла, за третье – 1 балл.
Ниже – как голосовали игроки "Арсенала" и итоговая таблица. Объявление победителя голосования – завтра на сайте "СЭ".
Как голосовали игроки "Амкара"?
Как голосовали игроки "Анжи"?
Как голосовали игроки "Арсенала". Фото "СЭ"
Промежуточные итоги голосования. Фото "СЭ"
Лучшие игроки предыдущих лет. Фото "СЭ"
shpasic
и Джорджевич тоже
18:03
shpasic
Кирюша хорошо проголосовал
18:03