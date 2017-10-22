Вячеслав Грозный: "Амкар" был ближе к победе, чем "Спартак"

Бывший тренер "Спартака" Вячеслав Грозный, возглавляющий сейчас казахстанский "Иртыш", отметил, что не ждал от "Амкара" открытого футбола в матче 14-го тура чемпионата России против красно-белых (0:0).

– Сразу после финального свистка в официальном твиттере "Спартака" появилась запись: "Объехать "автобус" так и не удалось".

– В принципе, согласен с такой трактовой. Гаджи Гаджиев – очень опытный тренер, который досконально изучает соперников. Было понятно, что он не повторит ошибок "Севильи", которая авантюрно сыграла со "Спартаком". Не ждал от пермяков открытого футбола – иначе москвичи наказали бы их за счет индивидуального мастерства.

– То есть тактику гостей не осуждаете?

– Нет. Если вы заметили, минимум 8 игроков "Амкара" почти все время находились за линией мяча, когда хозяева проводили свои атаки. И эта тактика Гаджиева в общем-то сработала. Скажу больше – "Амкар" был ближе к победе.

Полное интервью с Вячеславом Грозным