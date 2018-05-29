Впервые за 16 лет "Зенит" к сезону будет готовить российский тренер

Сергей Семак станет первым за 16 лет российским специалистом, тренирующим "Зенит" в межсезонье. К чемпионату 2002 года сине-бело-голубых готовил Юрий Морозов, который покинул команду по ходу сезона. После этого на коротком отрезке с питерским клубом работали четыре россиянина: Михаил Бирюков, Борис Раппопорт, Анатолий Давыдов и тот же Сергей Семак. Однако все они приходили в команду по ходу чемпионата. Начиная с 2003 года, главными тренерами "Зенита" в начале чемпионата неизменно выступали иностранцы. (Кирилл БУРДАКОВ)
Тренеры "Зенита" в чемпионате России
Тренер Сезон Лига Место
Вячеслав МЕЛЬНИКОВ Россия 1992 Высшая 16-е
1993 Первая 2-е
1994 Первая 13-е
Павел САДЫРИН Россия 1995 Первая 3-е
1996 Высшая 10-е
Анатолий БЫШОВЕЦ Россия 1997 Высшая 8-е
1998 Высшая -
Анатолий ДАВЫДОВ Россия 1998* Высшая 5-е
1999 Высшая 8-е
2000 Высшая -
Юрий МОРОЗОВ Россия 2000 Высшая 7-е
2001 Высшая 3-е
2002 Высшая -
Михаил БИРЮКОВ Россия 2002** Высшая -
Борис РАППОПОРТ Россия 2002* Высшая 10-е
Властимил ПЕТРЖЕЛА Чехия 2003 Высшая 2-е
2004 Высшая 4-е
2005 Высшая 6-е
2006 Высшая -
Владимир БОРОВИЧКА Чехия 2006** Высшая -
Дик АДВОКАТ Голландия 2006* Высшая 4-е
2007 Высшая 1-е
2008 Высшая 5-е
2009 Высшая -
Анатолий ДАВЫДОВ Россия 2009* Высшая 3-е
Лучано СПАЛЛЕТТИ Италия 2010 Высшая 1-е
2011/12 Высшая 1-е
2012/13 Высшая 2-е
2013/14 Высшая -
Сергей СЕМАК Россия 2013/14** Высшая -
Андре ВИЛЛАШ-БОАШ Португалия 2013/14* Высшая 2-е
2014/15 Высшая 1-е
2015/16 Высшая 3-е
Мирча ЛУЧЕСКУ Румыния 2016/17 Высшая 3-е
Роберто МАНЧИНИ Италия 2017/18 Высшая 5-е
Сергей СЕМАК Россия 2018/19 Высшая ?
* Возглавил команду по ходу сезона и завершил чемпионат в должности главного тренера.
** Возглавил команду по ходу сезона и покинул ее до завершения чемпионата.