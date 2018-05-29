Впервые за 16 лет "Зенит" к сезону будет готовить российский тренер

Сергей Семак станет первым за 16 лет российским специалистом, тренирующим "Зенит" в межсезонье. К чемпионату 2002 года сине-бело-голубых готовил Юрий Морозов, который покинул команду по ходу сезона. После этого на коротком отрезке с питерским клубом работали четыре россиянина: Михаил Бирюков, Борис Раппопорт, Анатолий Давыдов и тот же Сергей Семак. Однако все они приходили в команду по ходу чемпионата. Начиная с 2003 года, главными тренерами "Зенита" в начале чемпионата неизменно выступали иностранцы. (Кирилл БУРДАКОВ)

Тренеры "Зенита" в чемпионате России

Тренер Сезон Лига Место

Вячеслав МЕЛЬНИКОВ Россия 1992 Высшая 16-е

1993 Первая 2-е

1994 Первая 13-е

Павел САДЫРИН Россия 1995 Первая 3-е

1996 Высшая 10-е

Анатолий БЫШОВЕЦ Россия 1997 Высшая 8-е

1998 Высшая -

Анатолий ДАВЫДОВ Россия 1998* Высшая 5-е

1999 Высшая 8-е

2000 Высшая -

Юрий МОРОЗОВ Россия 2000 Высшая 7-е

2001 Высшая 3-е

2002 Высшая -

Михаил БИРЮКОВ Россия 2002** Высшая -

Борис РАППОПОРТ Россия 2002* Высшая 10-е

Властимил ПЕТРЖЕЛА Чехия 2003 Высшая 2-е

2004 Высшая 4-е

2005 Высшая 6-е

2006 Высшая -

Владимир БОРОВИЧКА Чехия 2006** Высшая -

Дик АДВОКАТ Голландия 2006* Высшая 4-е

2007 Высшая 1-е

2008 Высшая 5-е

2009 Высшая -

Анатолий ДАВЫДОВ Россия 2009* Высшая 3-е

Лучано СПАЛЛЕТТИ Италия 2010 Высшая 1-е

2011/12 Высшая 1-е

2012/13 Высшая 2-е

2013/14 Высшая -

Сергей СЕМАК Россия 2013/14** Высшая -

Андре ВИЛЛАШ-БОАШ Португалия 2013/14* Высшая 2-е

2014/15 Высшая 1-е

2015/16 Высшая 3-е

Мирча ЛУЧЕСКУ Румыния 2016/17 Высшая 3-е

Роберто МАНЧИНИ Италия 2017/18 Высшая 5-е

Сергей СЕМАК Россия 2018/19 Высшая ?

* Возглавил команду по ходу сезона и завершил чемпионат в должности главного тренера.

** Возглавил команду по ходу сезона и покинул ее до завершения чемпионата.

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