18:22 | Футбол — РФПЛ

Впервые за 16 лет "Зенит" к сезону будет готовить российский тренер


Сергей Семак станет первым за 16 лет российским специалистом, тренирующим "Зенит" в межсезонье. К чемпионату 2002 года сине-бело-голубых готовил Юрий Морозов, который покинул команду по ходу сезона. После этого на коротком отрезке с питерским клубом работали четыре россиянина: Михаил Бирюков, Борис Раппопорт, Анатолий Давыдов и тот же Сергей Семак. Однако все они приходили в команду по ходу чемпионата. Начиная с 2003 года, главными тренерами "Зенита" в начале чемпионата неизменно выступали иностранцы. (Кирилл БУРДАКОВ)

Тренеры "Зенита" в чемпионате России

Тренер                                                       Сезон                    Лига                   Место

Вячеслав МЕЛЬНИКОВ   Россия               1992                      Высшая             16-е

                                                                 1993                      Первая               2-е

                                                                 1994                      Первая               13-е

Павел САДЫРИН             Россия               1995                      Первая               3-е

                                                                 1996                      Высшая             10-е

Анатолий БЫШОВЕЦ      Россия               1997                      Высшая             8-е

                                                                 1998                      Высшая             -

Анатолий ДАВЫДОВ      Россия               1998*                    Высшая             5-е

                                                                 1999                      Высшая             8-е

                                                                 2000                      Высшая             -

Юрий МОРОЗОВ              Россия             2000                      Высшая             7-е

                                                                2001                      Высшая             3-е

                                                                2002                      Высшая             -

Михаил БИРЮКОВ          Россия              2002**                  Высшая             -

Борис РАППОПОРТ         Россия              2002*                    Высшая             10-е

Властимил ПЕТРЖЕЛА   Чехия                2003                      Высшая             2-е

                                                                 2004                      Высшая             4-е

                                                                 2005                      Высшая             6-е

                                                                  2006                      Высшая             -

Владимир БОРОВИЧКА  Чехия                 2006**                  Высшая             -

Дик АДВОКАТ                  Голландия        2006*                    Высшая             4-е

                                                                  2007                      Высшая             1-е

                                                                  2008                      Высшая             5-е

                                                                 2009                      Высшая             -

Анатолий ДАВЫДОВ      Россия               2009*                    Высшая             3-е

Лучано СПАЛЛЕТТИ       Италия               2010                      Высшая             1-е

                                                                 2011/12                 Высшая             1-е

                                                                 2012/13                 Высшая             2-е

                                                                 2013/14                 Высшая             -

Сергей СЕМАК                 Россия             2013/14**             Высшая             -

Андре ВИЛЛАШ-БОАШ Португалия          2013/14*               Высшая             2-е

                                                                 2014/15                 Высшая             1-е

                                                                 2015/16                 Высшая             3-е

Мирча ЛУЧЕСКУ              Румыния           2016/17                 Высшая             3-е

Роберто МАНЧИНИ         Италия               2017/18                 Высшая             5-е

Сергей СЕМАК                 Россия              2018/19                 Высшая             ?

* Возглавил команду по ходу сезона и завершил чемпионат в должности главного тренера.

** Возглавил команду по ходу сезона и покинул ее до завершения чемпионата.

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Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/football/rfpl/

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