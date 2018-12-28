16:54 | Футбол — РПЛ

Восемь человек пришли на акцию в поддержку Кокорина и Мамаева в Санкт-Петербурге

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В Санкт-Петербурге прошла акция в поддержку нападающего "Зенита" Александра Кокорина и хавбека "Краснодара"  Павла Мамаева. Как сообщает РИА Новости, это мероприятие посетили восемь человек.

Акция прошла перед стадионом "Газпром-Арена". Организаторы анонсировали до сорока участников.

Напомним, Кокорин и Мамаев были взяты под стражу за участие в двух драках в центре Москвы. Они находятся в СИЗО "Бутырка". Недавно суд продлил арест футболистам до 8 февраля 2019 года.

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https://rsport.ria.ru/20181228/1548866402.html

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