Восемь человек пришли на акцию в поддержку Кокорина и Мамаева в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге прошла акция в поддержку нападающего "Зенита" Александра Кокорина и хавбека "Краснодара" Павла Мамаева. Как сообщает РИА Новости, это мероприятие посетили восемь человек.

Акция прошла перед стадионом "Газпром-Арена". Организаторы анонсировали до сорока участников.

Напомним, Кокорин и Мамаев были взяты под стражу за участие в двух драках в центре Москвы. Они находятся в СИЗО "Бутырка". Недавно суд продлил арест футболистам до 8 февраля 2019 года.

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