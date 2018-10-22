Во вторник Каррера проведет прощальную встречу с командой

По информации "СЭ", во вторник Массимо Каррера, с большой долей вероятности, проведет прощальную встречу со "Спартаком". Футболисты планируют лично поблагодарить тренера за работу и пожелать удачи, а также преподнести памятный сувенир. (Сергей Егоров)

Сегодня итальянский специалист был отправлен в отставку. Он возглавлял "Спартак" с лета 2016 года, под его руководством красно-белые стали чемпионами России в сезоне-2016/17 и выиграли Суперкубок страны-2017.

"Еще увидимся..." Игроки "Спартака" благодарят Карреру