Виталий Мутко: "Заявление "Краснодара" о видеоповторах? Мы уже обратились в ФИФА"

Вице-премьер РФ и глава РФС Виталий Мутко высказался о заявлении "Краснодара" о системе видеоповторов. Руководитель отметил, что РФС обратился в ФИФА с просьбой рассмотреть возможность использования данных технических средств в матчах чемпионата России.

– Это непростая тема, – сказал Мутко. – Мы попросили ФИФА рассмотреть возможность разрешить нам использование технических средств, которые будут установлены на стадионах Кубка конфедераций, а потом и чемпионата мира. Плюс это вопрос экономический – одна система стоит 1,2 миллиона долларов, эксплуатация обходится в сто тысяч в год. А заявить можно все что угодно. Лига тут должна четко определиться. Думаю, попробуем использовать систему на тех четырех стадионах, которые примут Кубок конфедераций. Переговоры с ФИФА об этом ведутся. (Филипп ПАПЕНКОВ)

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