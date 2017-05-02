"Краснодар" предложил российским клубам отказаться от порочной практики влияния на судей

"Краснодар" на своем официальном сайте выступил с заявлением по поводу необъективного судейства в матчах чемпионата России. Клуб предложил другим командам премьер-лиги отказаться от "порочной практики влияния на судей". Также "быки" рассмотрели несколько спорных судейских решений в матчах "Краснодар" – "Анжи" (0:0) и "Краснодар" – "Арсенал" (2:0).
При этом отмечается, что оба ассистента главного арбитра в матче с "Анжи" представляли Ростов-на-Дону – город, команда которого является главным конкурентом "Краснодара" в борьбе за место в зоне Лиги Европы УЕФА.
Заявление "Краснодара":
"Безусловно, практически по любому из этих моментов можно спорить, правы были судьи или нет, – говорится в сообщении. – Однако когда все четыре спорных, влияющих на результат эпизода трактуются в пользу соперников ФК "Краснодар" в домашних матчах нашего клуба, мы понимаем, что просто настало время решающих игр в концовке сезона.
Возможно, это заявление со стороны выглядит смешно, но в премьер-лиге всего шестнадцать клубов, и за нас его никто другой не сделает. Все прекрасно видят, что творится в судействе сейчас, в завершающей части сезона, когда каждое набранное или потерянное очко, каждый результат может повлиять на итоговое распределение мест.
Мы предлагаем российским клубам отказаться от порочной практики влияния на судей, потому что это – путь в никуда, который не приведет нас ни к чему хорошему. Руководитель РФС, руководитель судейского комитета и руководитель РФПЛ пообещали нам, что в новом сезоне рассмотрят вопрос о введении видеоповторов на домашних матчах ФК "Краснодар". Мы готовы стать первыми, кто поможет изменить ситуацию, поскольку люди, которые хотят, чтобы судьи продолжали влиять на результаты матчей, попросту убивают футбол.
Мы не снимаем с себя ответственности за то, что наше возможное непопадание в еврокубки связано с игрой нашей команды, но в современном футболе, повторимся, зачастую все решает один момент, и когда мы наблюдаем такое судейство, мы призывам наших болельщиков запастись терпением и обещаем им, что мы не свернем с выбранного нами пути.
Мы исполнены оптимизма по поводу того, что Виталий Леонтьевич Мутко, Андрей Дмитриевич Будогосский и Сергей Геннадьевич Прядкин позволят нам ввести систему видеоповторов в новом сезоне в качестве эксперимента, поскольку мы видим их желание изменить сложившуюся в судействе ситуацию. Мы твердо убеждены, что судьи и подковерные дельцы от футбола не должны своими действиями перечеркивать ожидания десятков тысяч болельщиков".
Матч 24-го тура "Краснодар" – "Арсенал":
– 21-я минута. Счет 0:0. Федор Смолов выходит один на один с вратарем. На стоп-кадре четко видно, что нападающий находится в правильной позиции, однако ассистент главного судьи поднимает свой флажок, определяя у него офсайд.
– 60-я минута. Счет 1:0 в пользу "Краснодара". К воротам хозяев убегает форвард "Арсенала" Игорь Шевченко. На этот раз на стоп-кадре хорошо видно, что футболист находится в положении "вне игры". Тем не менее тот же самый ассистент арбитра на этот раз офсайда не замечает и позволяет туляку завершить свой выход ударом по воротам.
Матч 26-го тура "Краснодар" – "Анжи":
– 9-я минута. Счет 0:0. Нападающий "Краснодара" Вандерсон с мячом входит в штрафную гостей, где его принимает на бедро 2-й номер махачкалинцев Тетрашвили. Однако, по мнению рефери Сельдякова, все происходит в рамках правил, и он продолжает игру.
– 24-я минута. Счет 0:0. Вандерсон точным пасом отправляет Федора Смолова на свидание с вратарем соперника, тот обыгрывает Юрченко и поражает цель. Гол не засчитывается по причине офсайда, который определил ассистент главного судьи, хотя на стоп-кадре мы видим, что офсайда не было, и в момент паса форвард находился на одной линии с защитником.
Дополнительная информация
https://www.fckrasnodar.ru/team/news/object/?object_id=128874
Perry_Garr
хахаха ===При этом отмечается, что оба ассистента главного арбитра в матче с "Анжи" представляли Ростов-на-Дону – город, команда которого является главным конкурентом "Краснодара" ==== а в матче РОСТОВ-АМКАР боковой судья был как раз из Краснодара!! и ничего - сдюжили..
13:09
foreverCSKAforever
Видеоповторы - зло. Если бы их использовали, то матч Зенит-Урал, проходивший на суперсовременном стадионе "Неподвижная Раздвижная Крыша-Арена", мог бы быть омрачен неоднозначными решениями судьи в пользу екатеринбуржцев. А так главный реф отработал на лигочемпионском уровне, хотя его квалификация находится на уровне арбитров-двоечников из ФНЛ, кандидатов на пожизненное отстранение от футбола.
13:05
Haiaxi
Да, пенальти явный.
13:03
Vedi
Надо команду сильней делать , а не заявления . При Кононове приятно было смотреть - сейчас же серая масса еле двигается . Серенькие футболисты - серенькая игра , про тренера вообще не чего говорить . Как сам Галицкий Это смотрит .
13:01
П_о_в_а_р
И этих убили... Грустно.(((
12:56
Ботаникум
"Краснодар" можно понять, да и не только эта команда страдает от "СТРАННЫХ" судейских решений. Но подобный призыв в нынешних реалиях "росфутболллля" отдаёт НАИВНОСТЬЮ, ибо среди клубов премьер-лиги определённые структуры на деле и не подумают отказываться от положения БОЛЕЕ РАВНОГО среди ПРОЧИХ равных! Какое "джентльменство" можно ожидать от ЛЖИВЫХ "митрофанушек" или от "ахматычей"???................. "Росфутболллль" также БОЛЕН, и ДАВНО, как и прочие ГОС-ИНСТИТУТЫ в Стране ЕРии!
12:53
Slim Taller
На последнем кадре виден чёткий офсайд у Смолова.Смотреть нужно не по ногам а по туловищу и голове.А в целом,это заявление Краснодара ничем не отличается от заявлений Спартака или Луческу.Только там нытьё отдельных товарищей,а здесь официальная позиция клуба.Какой же мерзостный в этом году чемпионат.
12:51
Mark Krass
HerculesKolya, про ГВК мы и так знаем, это не новость.))Выходит у просрочки денег на судей не хватает?))Все на стадион ушло.....))Вот Шалиму письмо 14 и аукается.))
12:41
wedes
Многие предрекали Краснодару победу в Кубке, но ведь они сами проиграли Уралу, вряд судья свистел в пользу Урала. Все их проигрыши - это только их игровые проблемы. Да аутсайдеры иногда отбирают очки у лидеров, у всех так.
12:40
Jevah
А левая пенка с "Ростовом" в первом круге в пользу "Краснодара"? Что про это никто не помнит? Какие-то одностороннее нытьё. "Ростов" весь первый круг засуживали, и ничего! Если бы не этот беспредел, быть "Краснодару" на пятом сейчас железно!!!
12:36
Taiga42
Ну то что вторая новость будет о замене Шалимова это понятно .... но кто? есть только один кандидат у которого есть мозги Бердыев...
12:31
Jevah
Я ХЗ, но на обоих фото со Смоловым виден ОФФСАЙТ!!! Хоть и дециметровый, на уровне головы-плеча нападающего, но виден отчётливо! А по поводу Арсенала - да, там уже полуметровый!!!
12:31
wedes
Явно дело не в судьях, что Краснодар половину матчей в лиге играет в ничью. Какие претензии? Анжи много у кого очки отбирал. Понятно, что им хочется за медали бороться, но конкуренция сейчас такая, что шансов нет на медали.
12:31
Beard
minya Всех судят одинаково, и тем футбол интереснее, если в нем есть ошибки,если бы только ошибки!А я вот не уверен,что это только ошибки,слишком часто,слишком явно,слишком односторонне,и всегда есть заинтересованные именно в таких ошибках.
12:30
alex-ls
Сельте вчистую продули тоже судьи помешали? Шалимов чмо подсидел Кононова, но тренировать-то не умеет, вот команда и плывет... судьи им мешают :D
12:28
HerculesKolya
Mark Krass, с ЦСКА судьи минимум 4 раза чемпионат выигрывали!
12:25
pussykitty
Шалимов и открытое письмо - это же классика, ребята! Зачем доказывать что-то на поле? Можно написать открытое письмо и предложить быть объективнее! Галицкому стоит обратить внимание на проклятие Садырина, ведь никто из подписантов письмишка хорошим тренером так и не стал. Потуги Шалимова в Уралане и женской сборной тому пример. А багаж Кононова ведь скоро кончится...
12:24
alex-ls
в Краснодаре - ныть!
12:23
кубанский прагматик
Ну вот чья бы корова мычала!
12:22
minya
Краснодару нужно в первую очередь убирать Шалимова!))) а не на судей жаловаться. Всех судят одинаково, и тем футбол интереснее, если в нем есть ошибки. С Анжи надо было забивать с игры, значит не хватила мастерства, опыта. Даже ПСЖ так не ныл, после матча с Барсой, где судья повлиял на результат, но ПСЖ признал поражение, что они проиграли матч, судья это дело второе
12:22
fireman32
Как раз на последнем фото отчетливо видно,что Смолов в офсайде.
12:22
Mark Krass
Дык у нас кроме синита и спартачка судьи больше никому и не подсуживают.
12:22
HerculesKolya
Плаксы не плаксы, но гол вчера Федя забил чистейший, никакого оффсайда там и близко не было! Да и на Вандерсоне пенальти был 100%!
12:21
Свинству Бой!
Когда Измайлов получил мяч в метровом овсе и после этого Зениту забили, видать весь ФК Просрочка ликовал и возводил хвалу судейкам, а теперь можно и наехать. Хотя , то что Бредогосского надо убирать факт явный.
12:21
Кремень
Так отказались жы ж уже давно, Кодекс чести же подписали все!) И раньше ж президенты клятвы давали) Все же видимо придется писать открытое письмо- о том что команда без тренера, о том что голы только за счет индивидуального, а не игры, что Тарханову не так долго тренировать осталось чтобы до сих не пригласить его в Краснодар...
12:20
HerculesKolya
Ещё раз повторю сказанное мной ранее! Чемпионат России как ни крути вырос, приехало много хороших легионеров, а вот судьи наши так и остались топтаться на месте! Поэтому и возникают в каждом туре такие разговоры у нас о судьях!
12:20
Zerratt_
Пускай попробуют сами посудить и пережить все то, что на них выльют за спорные решения и ошибки. Видео повторы это скорее всего хорошо. Давать бороться и играть тоже хорошо наверняка. Но судьи делают очень сложную работу и все про это забывают регулярно. Столько клубов и болельщиков вовлечены в истерию! Как на это можно спокойно смотреть.
12:14
abs68
О ещё одни плаксы, с Луческу вместе писали наверное. Виноваты все кругом, а мы такие хорошие, а проблема как раз в них самих, можете закрываться, футбол - спорт мужчин, плаксам тут не место.
12:09
titan2313
Необъективное судейство? Так оно для всех клубов необъективное, каждый клуб думает, что его больше всех обижают.
12:01
RoyalHunter
Глас вопиющего в пустыне
12:01