"Краснодар" предложил российским клубам отказаться от порочной практики влияния на судей

"Краснодар" на своем официальном сайте выступил с заявлением по поводу необъективного судейства в матчах чемпионата России. Клуб предложил другим командам премьер-лиги отказаться от "порочной практики влияния на судей". Также "быки" рассмотрели несколько спорных судейских решений в матчах "Краснодар" – "Анжи" (0:0) и "Краснодар" – "Арсенал" (2:0).

При этом отмечается, что оба ассистента главного арбитра в матче с "Анжи" представляли Ростов-на-Дону – город, команда которого является главным конкурентом "Краснодара" в борьбе за место в зоне Лиги Европы УЕФА.

Заявление "Краснодара":

"Безусловно, практически по любому из этих моментов можно спорить, правы были судьи или нет, – говорится в сообщении. – Однако когда все четыре спорных, влияющих на результат эпизода трактуются в пользу соперников ФК "Краснодар" в домашних матчах нашего клуба, мы понимаем, что просто настало время решающих игр в концовке сезона.

Возможно, это заявление со стороны выглядит смешно, но в премьер-лиге всего шестнадцать клубов, и за нас его никто другой не сделает. Все прекрасно видят, что творится в судействе сейчас, в завершающей части сезона, когда каждое набранное или потерянное очко, каждый результат может повлиять на итоговое распределение мест.

Мы предлагаем российским клубам отказаться от порочной практики влияния на судей, потому что это – путь в никуда, который не приведет нас ни к чему хорошему. Руководитель РФС, руководитель судейского комитета и руководитель РФПЛ пообещали нам, что в новом сезоне рассмотрят вопрос о введении видеоповторов на домашних матчах ФК "Краснодар". Мы готовы стать первыми, кто поможет изменить ситуацию, поскольку люди, которые хотят, чтобы судьи продолжали влиять на результаты матчей, попросту убивают футбол.

Мы не снимаем с себя ответственности за то, что наше возможное непопадание в еврокубки связано с игрой нашей команды, но в современном футболе, повторимся, зачастую все решает один момент, и когда мы наблюдаем такое судейство, мы призывам наших болельщиков запастись терпением и обещаем им, что мы не свернем с выбранного нами пути.

Мы исполнены оптимизма по поводу того, что Виталий Леонтьевич Мутко, Андрей Дмитриевич Будогосский и Сергей Геннадьевич Прядкин позволят нам ввести систему видеоповторов в новом сезоне в качестве эксперимента, поскольку мы видим их желание изменить сложившуюся в судействе ситуацию. Мы твердо убеждены, что судьи и подковерные дельцы от футбола не должны своими действиями перечеркивать ожидания десятков тысяч болельщиков".

Матч 24-го тура "Краснодар" – "Арсенал":

– 21-я минута. Счет 0:0. Федор Смолов выходит один на один с вратарем. На стоп-кадре четко видно, что нападающий находится в правильной позиции, однако ассистент главного судьи поднимает свой флажок, определяя у него офсайд.

Федор Смолов выходит один на один с вратарем. Судья фиксирует офсайд.

– 60-я минута. Счет 1:0 в пользу "Краснодара". К воротам хозяев убегает форвард "Арсенала" Игорь Шевченко. На этот раз на стоп-кадре хорошо видно, что футболист находится в положении "вне игры". Тем не менее тот же самый ассистент арбитра на этот раз офсайда не замечает и позволяет туляку завершить свой выход ударом по воротам.

Форвард "Арсенала" Игорь Шевченко убегает к воротам соперника. Судья офсайд не фиксирует.

Матч 26-го тура "Краснодар" – "Анжи":

– 9-я минута. Счет 0:0. Нападающий "Краснодара" Вандерсон с мячом входит в штрафную гостей, где его принимает на бедро 2-й номер махачкалинцев Тетрашвили. Однако, по мнению рефери Сельдякова, все происходит в рамках правил, и он продолжает игру.

– 24-я минута. Счет 0:0. Вандерсон точным пасом отправляет Федора Смолова на свидание с вратарем соперника, тот обыгрывает Юрченко и поражает цель. Гол не засчитывается по причине офсайда, который определил ассистент главного судьи, хотя на стоп-кадре мы видим, что офсайда не было, и в момент паса форвард находился на одной линии с защитником.