Министр спорта, президент Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко не намерен отдавать российский футбол на растерзание кому-либо. Руководитель подчеркнул, что сейчас в нем нет никакого раздрая.

- Понимаю, что если не будет результата, все обрушится на меня, но отдавать наш футбол на растерзание не хочется, - приводит ТАСС слова Мутко. - Сейчас есть точка управления, нет никакого раздрая, и мне важно это сохранить.

Можно прийти в клуб с семьей, разорить его, оставить в долгах, а ты потом чистый. Или придумать левый проект, получить бюджет и продолжать на него свою избирательную кампанию.

Напомним, выборы президента РФС состоятся 24 сентября. Помимо Мутко на эту должность претендуют известный тренер Валерий Газзаев, президент Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) Сергей Прядкин и президент Футбольной национальной лиги (ФНЛ) Игорь Ефремов.