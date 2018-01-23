Виталий Федотов: "Дождь? При -15 градусов в Хабаровске играть было не легче"

Полузащитник "СКА-Хабаровск" Виталий Федотов подчеркнул, что команда старалась демонстрировать комбинационный футбол в товарищеском матче с "Нефтчи" (8:1). По словам хавбека, дождь не сильно повлиял на рисунок игры.

– Уже на первых минутах нам удалось забить несколько мячей. Мы провели добротный матч и отправляемся на небольшой отдых в перерыве между сборами с отличным настроением, – приводит пресс-служба хабаровчан слова Федотова.

– Тяжело играть под проливным дождем?

– Дождь – это в принципе нормально. В футбол играют при любой погоде. В Хабаровске при -15 играть было не легче. Надо уметь приспосабливаться к любым погодным условиям.

– На рисунок игры погода все-таки повлияла? Может быть больше приходилось играть верхом?

– Где-то конечно повлияла. Другой отскок мяча, например, другое скольжение по полю. Но мы старались играть в комбинационный футбол и больше использовать передачи низом.