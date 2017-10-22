Виктор Васин: "Когда встречаются ЦСКА и "Зенит", это событие для российского футбола"

Защитник ЦСКА Виктор Васин в преддверии матча 14-го тура чемпионата России против "Зенита" отметил, что он не знает, будет ли встреча яркой и острой. Он надеется, что на игре будет заполненный стадион.

- Когда встречаются ЦСКА и "Зенит", это событие для российского футбола, - цитирует пресс-служба ЦСКА Васина. - Насколько матч будет ярким, острым, предсказать не берусь, это уже другой момент. Надеюсь снова увидеть заполенный стадион, почувствовать крутую атмосферу большого матча.

Матч ЦСКА - "Зенит" пройдет сегодня, 22 октября. Начало - в 16.30 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию встречи.