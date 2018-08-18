Виктор Классон: "Судейство? Арбитры стараются, как могут"

Полузащитник "Краснодара" Виктор Классон после поражения от "Спартака" (0:1) не стал комментировать судейство в матче, сообщает корреспондент "СЭ" Екатерина ПОТАПОВА.

- Нужна ли система ВАР в чемпионате России? Мне тяжело сказать, но для футбола, справедливости она бы пригодилась. На чемпионате мира она помогла, в российском чемпионате тоже поможет.

- Если бы система была в матче со "Спартаком", пригодилась бы она?

- Да, судья мог бы ее посмотреть. Не знаю, назначил бы он потом пенальти, но он смог бы заново оценить эпизод.

- Как бы вы оценили российских арбитров, имея опыт игры в Европе?

- Не хотел бы ничего говорить о судьях, они стараются как могут.

- Почему команда не выглядела так ярко в первом тайме, как во втором?

- Нужно смотреть не первый тайм, а весь матч. Мы были лучше "Спартака", заслуживали победу, но не реализовали свои голевые моменты. Такое иногда бывает. (Екатерина ПОТАПОВА)