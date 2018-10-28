Виктор Гончаренко: "ЦСКА приобретает нужный опыт"

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко перед матчем 12-го тура РПЛ против "Краснодара" заявил, что его команда хочет набирать очки.

- По результатам не так все хорошо, - сказал Гончаренко в эфире канала "Матч Премьер". - Но для молодых игроков плотный график является плюсом - они никогда не играли в таких условиях. Мы хорошо восстанавливаемся и приобретаем нужный опыт. Хотелось бы еще и набирать очки. Потеря Бекао? Важно, чтобы в полную силу сыграли те, кто выйдет сегодня на поле. Нет смысла говорить о том, кого нет.

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