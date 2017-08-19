Виктор Гончаренко: "ЦСКА не хватило энергии в матче против "Урала"

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко после матча 7-го тура чемпионата России против "Урала" (0:0) отметил, что действия команды в первом тайме не отличались от того, что показали футболисты во втором. По его словам, замены усилили игру армейцев.

- Не заметил разницы в игре в разных таймах, - сказал Гончаренко в эфире телеканала "Наш футбол". – Думаю, нам не хватало энергии, быстроты в атаке. Хотелось победить, как и в других матчах.

Доволен ли я заменами? Скорее да, чем нет. Во всяком случае, игроки вышли лучше, чем в предыдущих матчах.