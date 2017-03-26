Виктор Файзулин: "Мне сделали новые хрящи"

Полузащитник "Зенита" Виктор Файзулин в интервью "СЭ" заявил, что перенес пять операций на колене. Футболист отметил, что врачи сделали ему новые хрящи. Напомним, что в последний раз Файзулин выходил на поле 20 сентября 2015 года.

– Как ваше здоровье?

– Три недели назад меня прооперировали, сделали новые хрящи. Ближайшие два месяца буду ходить на костылях.

– Хрящи? Но у вас же артроз коленного сустава.

– Не только он. Артроз повлиял на мое состояние здоровья, но появились и другие проблемы. В том числе хрящи.

– Сколько всего раз ложились под нож?

– Пять. По разу в США, в России, в Финляндии и дважды в Германии. Сначала в Америке я перенес операцию на хрящах, затем были операции другого плана, чуть полегче, а недавно снова хрящи делали.

– Почему? Ухудшилось их состояние?

– Просто не восстановились. Это трудно объяснить в двух словах: хрящи растут очень медленно, и непонятно, вырастут они вообще или нет. (Гоша ЧЕРНОВ)

Полное интервью Виктора Файзулина