Виктор Файзулин: "Мне сделали новые хрящи"

Полузащитник "Зенита" Виктор Файзулин в интервью "СЭ" заявил, что перенес пять операций на колене. Футболист отметил, что врачи сделали ему новые хрящи. Напомним, что в последний раз Файзулин выходил на поле 20 сентября 2015 года.
– Как ваше здоровье?
– Три недели назад меня прооперировали, сделали новые хрящи. Ближайшие два месяца буду ходить на костылях.
– Хрящи? Но у вас же артроз коленного сустава.
– Не только он. Артроз повлиял на мое состояние здоровья, но появились и другие проблемы. В том числе хрящи.
– Сколько всего раз ложились под нож?
– Пять. По разу в США, в России, в Финляндии и дважды в Германии. Сначала в Америке я перенес операцию на хрящах, затем были операции другого плана, чуть полегче, а недавно снова хрящи делали.
– Почему? Ухудшилось их состояние?
– Просто не восстановились. Это трудно объяснить в двух словах: хрящи растут очень медленно, и непонятно, вырастут они вообще или нет. (Гоша ЧЕРНОВ)
shpasic
здоровья Виктору! хотя бы для обычной жизни, т.к. в большой футбол будет вернуться уже сложно.
16:23