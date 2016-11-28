Вернблум и Егоров приглашены на заседание КДК РФС

КДК РФС рассмотрит эпизод с ударом локтем в лицо защитника "Рубина" Серхио Санчеса полузащитником ЦСКА Понтусом Вернблумом в матче 15-го тура чемпионата России. Хавбек армейцев и главный судья Александр Егоров приглашены на заседание. Напомним, что арбитр не зафиксировал фол со стороны шведа.

- Матч ЦСКА - "Рубин". Рассмотрим эпизод с участием Понтуса Вернблума и Серхио Санчеса, - сказал глава КДК РФС Артур Григорьянц. - Игрок ЦСКА и главный судья Александр Егоров приглашены на заседание. КДК направил запрос в Контрольно-квалификационную комиссию. (Сергей АСТАХОВ)