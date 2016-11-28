Вернблум и Егоров приглашены на заседание КДК РФС

КДК РФС рассмотрит эпизод с ударом локтем в лицо защитника "Рубина" Серхио Санчеса полузащитником ЦСКА Понтусом Вернблумом в матче 15-го тура чемпионата России. Хавбек армейцев и главный судья Александр Егоров приглашены на заседание. Напомним, что арбитр не зафиксировал фол со стороны шведа.
- Матч ЦСКА - "Рубин". Рассмотрим эпизод с участием Понтуса Вернблума и Серхио Санчеса, - сказал глава КДК РФС Артур Григорьянц. - Игрок ЦСКА и главный судья Александр Егоров приглашены на заседание. КДК направил запрос в Контрольно-квалификационную комиссию. (Сергей АСТАХОВ)
MAYERICK
КДК хочет, чтобы при них Егоров вернул бабки Вернблуму?.............Круто закручивает кадет Григорьянц!!!!!!!!....
14:02
spetrov
Жорик Вартанов, уверяю, у них запросто получится наказать одного (не нанесшего травму) и не наказать другого. Первый раз, что-ли.
13:59
spetrov
А почему нет представителя Зенита и судьи матча? Неужели двойные стандарты?
13:58
Долой марионеток-макларенеток
А Гарсию?
13:03
Жорик Вартанов
скорее всего ничего не будет Понтусу, иначе придется наказывать и Гарсию, а на это КДК не осмелиться, посмотрим
12:45
ДОЗВОН ГУБЕР
На кол двугорбого скандина!!!!!!!
11:52