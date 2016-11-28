11:40 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Вернблум и Егоров приглашены на заседание КДК РФС

0
0
0
6
 
Сегодня. Москва. ЦСКА - "Рубин" - 0:0. Понтус ВЕРНБЛУМ (справа) бьет Серхио САНЧЕСА.Что грозит Вернблуму за удар Серхио Санчеса

КДК РФС рассмотрит эпизод с ударом локтем в лицо защитника "Рубина" Серхио Санчеса полузащитником ЦСКА Понтусом Вернблумом в матче 15-го тура чемпионата России. Хавбек армейцев и главный судья Александр Егоров приглашены на заседание. Напомним, что арбитр не зафиксировал фол со стороны шведа.

- Матч ЦСКА - "Рубин". Рассмотрим эпизод с участием Понтуса Вернблума и Серхио Санчеса, - сказал глава КДК РФС Артур Григорьянц. - Игрок ЦСКА и главный судья Александр Егоров приглашены на заседание. КДК направил запрос в Контрольно-квалификационную комиссию. (Сергей АСТАХОВ)

 

Опрос

Должен ли был судья Егоров удалить Вернблума за удар Серхио Санчеса?
голосовать
0
0
0
6
Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 15-й тур
Материалы REN-TV

"Крестный, одумайся". Блондинка написала президенту...

Чемпионы по украденным шубам...

Руководству РЕН ТВ угрожают за показ фильма "Украина в огне"...

"Лукойл" отметил 25-летие в Кремле под песни Лещенко с белужьей икрой и...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (6)
Войти, чтобы оставить комментарий

MAYERICK

КДК хочет, чтобы при них Егоров вернул бабки Вернблуму?.............Круто закручивает кадет Григорьянц!!!!!!!!....

14:02

spetrov

Жорик Вартанов, уверяю, у них запросто получится наказать одного (не нанесшего травму) и не наказать другого. Первый раз, что-ли.

13:59

spetrov

А почему нет представителя Зенита и судьи матча? Неужели двойные стандарты?

13:58

Долой марионеток-макларенеток

А Гарсию?

13:03

Жорик Вартанов

скорее всего ничего не будет Понтусу, иначе придется наказывать и Гарсию, а на это КДК не осмелиться, посмотрим

12:45

ДОЗВОН ГУБЕР

На кол двугорбого скандина!!!!!!!

11:52

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ