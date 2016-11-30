Василий Березуцкий: "Не могу понять Еременко как спортсмена, но по-человечески за него очень обидно"

Защитник ЦСКА Василий Березуцкий в интервью "СЭ" подчеркнул, что переживает за хавбека Романа Еременко, отстраненного на два года от всех соревнований, после того как положительный результат дала его допинг-проба.

Анализ пробы А показал наличие в организме полузащитника кокаина и его метаболита – стимулятора, относящегося к категории запрещенных веществ согласно списку ВАДА за 2016 год по классу S6, его употребление запрещено в соревновательный период.

Напомним, данное решение может быть обжаловано в течение трех дней после получения письменного обоснования вердикта.

– Нельзя не спросить о Романе Еременко. Как вы отнеслись ко всей этой истории – осудили его или, наоборот, поддержали? - вопрос Березуцкому.

– Я с Ромой, конечно, общался. Сейчас отношусь к нему не как к футболисту, а как к человеку. Переживаю. Поддержал Еременко и пожелал ему удачи. Как спортсмена его понять абсолютно не могу, но по-человечески за него очень обидно. В жизни все бывает… Но всегда буду поддерживать Рому!

– То, что случилось, – это скорее случайность?

– Слушайте, я в этом не разбираюсь, и мне даже как-то сложно что-либо комментировать. В спорте таких вещей не приемлю и не понимаю, но если брать человеческий аспект, то это совсем другое. Дорожу дружбой с Ромой и всегда готов ему помочь.

– Он сейчас подавлен?

– Конечно. Рома переживает, что так сильно подвел и команду, и себя самого. Найти для себя оправдания в такой ситуации очень тяжело. (Виталий АЙРАПЕТОВ, Вячеслав КОРОТКИН)

Полностью интервью с Василием Березуцким