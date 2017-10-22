Василий Березуцкий и Кучаев - в "старте" ЦСКА на матч с "Зенитом"

Стал известен стартовый состав ЦСКА на матч 14-го тура чемпионата России против "Зенита". С первых минут на поле выйдут полузащитник Константин Кучаев и восстановившийся после травмы защитник Василий Березуцкий.
ЦСКА: Акинфеев, Мариу Фернандес, Васин, В. Березуцкий, А. Березуцкий, Щенников, Вернблум, Нахто, Головин, Кучаев, Витинью.
Запасные: Помазун, Игнашевич, Набабкин, Миланов, Чалов, Гордюшенко, Жамалетдинов, Хосонов.
Матч ЦСКА - "Зенит" пройдет на арене армейцев сегодня, 22 октября. Начало - в 16.30 по московскому времени.
Наш состав на #ЦСКАЗенит! pic.twitter.com/HMj8lzaHvY– ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) 22 октября 2017 г.
Трансляция матча ЦСКА - "Зенит"
эстонский армеец
Наступили такие времена - молодёжь должна себя проявлять(пусть ошибаются)! Вдруг сегодня "попрёт" молодёжь на подвиги!)
15:39
Нефилим
Сильнейшие на поле, игру усиливать не кем совсем....
15:21