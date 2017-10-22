15:11 | Футбол — РФПЛ

Василий Березуцкий и Кучаев - в "старте" ЦСКА на матч с "Зенитом"

2

Стал известен стартовый состав ЦСКА на матч 14-го тура чемпионата России против "Зенита". С первых минут на поле  выйдут полузащитник Константин Кучаев и восстановившийся после травмы защитник Василий Березуцкий.

ЦСКА: Акинфеев, Мариу Фернандес, Васин, В. Березуцкий, А. Березуцкий, Щенников, Вернблум, Нахто, Головин, Кучаев, Витинью.

Запасные: Помазун, Игнашевич, Набабкин, Миланов, Чалов, Гордюшенко, Жамалетдинов, Хосонов.

Матч ЦСКА - "Зенит" пройдет на арене армейцев сегодня, 22 октября. Начало - в 16.30 по московскому времени.

Трансляция матча ЦСКА - "Зенит"

 
 

Опрос

Как завершится матч ЦСКА - "Зенит"?
голосовать
2
Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 14-й тур
Материалы других СМИ
Some Text
КОММЕНТАРИИ (2)
Войти, чтобы оставить комментарий

эстонский армеец

Наступили такие времена - молодёжь должна себя проявлять(пусть ошибаются)! Вдруг сегодня "попрёт" молодёжь на подвиги!)

15:39

Нефилим

Сильнейшие на поле, игру усиливать не кем совсем....

15:21