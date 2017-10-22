Василий Березуцкий и Кучаев - в "старте" ЦСКА на матч с "Зенитом"

Стал известен стартовый состав ЦСКА на матч 14-го тура чемпионата России против "Зенита". С первых минут на поле выйдут полузащитник Константин Кучаев и восстановившийся после травмы защитник Василий Березуцкий.

ЦСКА: Акинфеев, Мариу Фернандес, Васин, В. Березуцкий, А. Березуцкий, Щенников, Вернблум, Нахто, Головин, Кучаев, Витинью.

Запасные: Помазун, Игнашевич, Набабкин, Миланов, Чалов, Гордюшенко, Жамалетдинов, Хосонов.