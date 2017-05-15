Валерий Петраков: "Завтра встречаюсь с губернатором. Вопросов много"

Главный тренер "Томи" Валерий Петраков рассказал "СЭ", что завтра у него состоится встреча с губернатором Томской области и президентом клуба Сергеем Жвачкиным. На ней будут обсуждаться вопросы финансирования и будущее специалиста.

- Вы уже приняли для себя решение по поводу будущего в "Томи"? - вопрос Петракову.

- Завтра в обед у меня встреча с губернатором области. Вопросов будет много, не только по моей персоне. В первую очередь волнует будущее клуба. Вопросы есть по некоторым должностям.

- Финансирование - ключевая тема?

- Конечно. Важно понять, что будет с деньгами. Сейчас "Томь" живет очень тяжело. Хотелось бы получить гарантии. Предварительно мы встречались с губернатором в конце марта - начале апреля, вроде бы все должно быть стабильно. В рамках бюджета. Он озвучил, что высокооплачиваемых футболистов в команде не будет. На завтрашней встрече будет подведение итогов, подтверждение информации по бюджету.

Напомним, что по ходу сезона у клуба возникли проблемы с финансированием. На данный момент "Томь" занимает последнее место в турнирной таблице чемпионата России. В следующем сезоне команда будет выступать в ФНЛ. (Сергей АСТАХОВ)