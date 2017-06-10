Валерий Масалитин: "Головину рано переходить в "Арсенал"

Бывший нападающий ЦСКА Валерий Масалитин отметил, что полузащитнику Александру Головину нет смысла идти в аренду в "Халл Сити", который борется за вход в премьер-лигу. Ранее сообщалось, что ЦСКА и лондонский "Арсенал" близки к завершению переговоров по трансферу россиянина, но существует вероятность, что футболист будет отдан в аренду клубу, который накануне возглавил Леонид Слуцкий.

– Лично мне кажется, что Головину рановато переходить в "Арсенал", – сказал Масалитин. – Он только начал ощущать себя на позиции в центре. Тем более, что он мог бы помочь армейцам в следующем сезоне.

– Существует вариант, что Головин сразу после перехода в "Арсенал" уйдет в аренду. Называются ЦСКА и "Халл Сити". Куда ему лучше было бы пойти?

– Естественно, в ЦСКА. Он воспитанник клуба и вообще ему еще рано уходить из команды. Тем более, что Лига чемпионов на носу. Это отличная возможность приобрести опыт. Да и в чемпионате ЦСКА будет бороться за золотые медали. Переход в "Халл Сити" – это палка о двух концах.

– Подходит ли Головину чемпионат Англии?

– На первый взгляд – не подходит. Но нужно смотреть, как он попадет в систему, как будет играть. В "Челси" Азар такой же комплекции, так же двигается. Он в Англии на виду, играет, забивает. Просто надо найти свою команду. И потом, одно дело переходить в английский клуб, который борется за чемпионство, участвует в еврокубках, а переходить в "Халл Сити", который борется за попадание в премьер-лигу, нет смысла. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)

СМИ: Головин близок к переходу в лондонский "Арсенал" //

Олег Артемов: "Головин в "Арсенале"? Приятная информация. Но пока без комментариев"