11:23 | ФУТБОЛ — РФПЛ

СМИ: Головин близок к переходу в лондонский "Арсенал"

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ЦСКА и лондонский "Арсенал" близки к завершению переговоров о переходе полузащитника армейцев Александра Головина, сообщает Sports.ru. Сумма трансфера может составить 10 миллионов фунтов. ЦСКА хочет тут же взять игрока в аренду на год, однако не исключен вариант аренды Головина в "Халл Сити".

Напомним, что вчера стало известно о том, что "Халл" возглавил Леонид Слуцкий, который работал с Головиным в ЦСКА.

В интервью для "СЭ" агент футболиста Олег Артемов заявил: "Александр в "Арсенале"? Приятная информация. Но пока без комментариев".

В минувшем сезоне Головин провел за ЦСКА в чемпионате России 30 матчей. В активе полузащитника – 3 гола и 4 результативные передачи.

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Дополнительная информация

https://www.sports.ru/football/1052043003.html

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КОММЕНТАРИИ (6)
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werder63

Самый фейковый слух, который читал)))) Ахахаха) Головин ближе к тульскому, чем к лондонскому))) Быстрее Буратино Траоре возьмут в Барсу, чем..... ахахаха))))))))

12:44

Профессор Коновалов Отто Карлови

Венгеру уже рыгаеццо чипсами от Аршавина, а тут ещё и Головин с овсом)))))

12:40

Гаттузо Крут!!!!!!#!

Кокошка тоже переходил ,переходил ,переходил. Утка. Кому нужен игрок чуть выше среднего. Арсенал и так уже катится на дно.

12:06

Jean4

konoval Может отмывание денег? В такой трюк с Челси я бы поверил больше. =)

12:04

konoval

Со стороны Арсенала это - верх идиотизма. Лишняя десятка появилась? Заплатить за кота в мешке 10 лямов и тутже отдать обратно за бесплатно. Какая выгода Арсеналу от всего этого?

11:45

Жорик Вартанов

продать в Арсенал и тут же взять в аренду? Гинера в президенты страны)

11:41