СМИ: Головин близок к переходу в лондонский "Арсенал"

ЦСКА и лондонский "Арсенал" близки к завершению переговоров о переходе полузащитника армейцев Александра Головина, сообщает Sports.ru. Сумма трансфера может составить 10 миллионов фунтов. ЦСКА хочет тут же взять игрока в аренду на год, однако не исключен вариант аренды Головина в "Халл Сити".
Напомним, что вчера стало известно о том, что "Халл" возглавил Леонид Слуцкий, который работал с Головиным в ЦСКА.
В интервью для "СЭ" агент футболиста Олег Артемов заявил: "Александр в "Арсенале"? Приятная информация. Но пока без комментариев".
В минувшем сезоне Головин провел за ЦСКА в чемпионате России 30 матчей. В активе полузащитника – 3 гола и 4 результативные передачи.
werder63
Самый фейковый слух, который читал)))) Ахахаха) Головин ближе к тульскому, чем к лондонскому))) Быстрее Буратино Траоре возьмут в Барсу, чем..... ахахаха))))))))
12:44
Профессор Коновалов Отто Карлови
Венгеру уже рыгаеццо чипсами от Аршавина, а тут ещё и Головин с овсом)))))
12:40
Гаттузо Крут!!!!!!#!
Кокошка тоже переходил ,переходил ,переходил. Утка. Кому нужен игрок чуть выше среднего. Арсенал и так уже катится на дно.
12:06
Jean4
konoval Может отмывание денег? В такой трюк с Челси я бы поверил больше. =)
12:04
konoval
Со стороны Арсенала это - верх идиотизма. Лишняя десятка появилась? Заплатить за кота в мешке 10 лямов и тутже отдать обратно за бесплатно. Какая выгода Арсеналу от всего этого?
11:45
Жорик Вартанов
продать в Арсенал и тут же взять в аренду? Гинера в президенты страны)
11:41