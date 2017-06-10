СМИ: Головин близок к переходу в лондонский "Арсенал"

ЦСКА и лондонский "Арсенал" близки к завершению переговоров о переходе полузащитника армейцев Александра Головина, сообщает Sports.ru. Сумма трансфера может составить 10 миллионов фунтов. ЦСКА хочет тут же взять игрока в аренду на год, однако не исключен вариант аренды Головина в "Халл Сити".

Напомним, что вчера стало известно о том, что "Халл" возглавил Леонид Слуцкий, который работал с Головиным в ЦСКА.

В интервью для "СЭ" агент футболиста Олег Артемов заявил: "Александр в "Арсенале"? Приятная информация. Но пока без комментариев".

В минувшем сезоне Головин провел за ЦСКА в чемпионате России 30 матчей. В активе полузащитника – 3 гола и 4 результативные передачи.