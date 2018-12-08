12:30 | Футбол — РПЛ

Валерий Карпин: "Непонятна позиция премьер-лиги: две команды готовы перенести матч, но этого не происходит"

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Главный тренер "Ростова"  Валерий Карпин - о матче с "Крыльями Советов" в 17-м туре чемпионата России.

- На сто процентов мы не восстановились, конечно, - сказал специалист в эфире канала "Матч премьер. - С графиком в три игры за шесть дней это невозможно. Плюс травмы. Это футбол, от этого никуда не деться. не очень понятна позиция премьер-лиги. Миодраг Божович был готов перенести матч за завтра. Не очень понятно: два клуба были готовы перенести матч, а премьер-лига не переносит. Реваншистских настроений у нас нет. Пусть у нас будет меньше моментов, но мы увезем три очка.

Все о турнире российской премьер-лиги – здесь.

Крылья Советов - Ростов

 

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http://www.sport-express.ru/football/rfpl/

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