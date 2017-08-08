Валерий Газзаев: "Спартак" набрал меньше 50 процентов очков. Это график для борьбы за выживание!"

Экс-тренер сборной России Валерий Газзаев в интервью "СЭ" отметил, что "Спартак" потерял много очков на старте нового сезона. По его словам, красно-белым необходимо доказывать, что чемпионство они завоевали по праву.

- "Спартак" в четырех турах набрал меньше 50 процентов возможных очков, всего пять, - заявил Газзаев. - Какой же это "чемпионский график"? Да это график для борьбы за выживание! Красно-белые обязаны доказывать, что их золото было не случайным, а тренер – что он не случайно возглавляет такой клуб. Нынешний сезон для Карреры определяющий, а произошедшее в прошлом чемпионате многие могут истолковать как стечение обстоятельств – смена тренера, эмоциональный подъем, единение команды и болельщиков. Да и качество игры "Спартака" в сезоне-2016/17, откровенно говоря, не всегда соответствовало чемпионским амбициям, хотя команда стала первой, безусловно, по праву.

Еще раз повторю: для чемпиона непозволительны такие провалы, как в матче в Санкт-Петербурге, даже несмотря на то что соперник, "Зенит", выглядел великолепно. (Дмитрий СИМОНОВ)

Полное интервью Валерия Газзаева