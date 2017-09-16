Вадим Скрипченко: "Не призываю играть на удержание счета"

Главный тренер "Анжи" Вадим Скрипченко сообщил о том, что команда подошла в хорошем настроении к матчу 10-го тура чемпионата России с "Краснодаром". По его словам, команда готовилась к игре по штатному расписанию.

– Предыдущие матчи – история, а сегодня мы пишем новую историю, – сказал Скрипченко в эфире телеканала "Наш футбол". – Настроение хорошее, готовились по штатному расписанию. Хотелось бы сохранить это состояние.

В матче с "Тосно" подсели? Нельзя играть на удержание счета, когда до конца встречи еще много времени. Момент, когда у команды мало очков, не позволяет нам чувствовать себя вальяжно. Не призываю футболистов играть на удержание счета, но иногда они держат это у себя в голове.

Трансляция матча "Анжи" – "Краснодар"