21:02 | Футбол — РФПЛ

Вадим Скрипченко: "Анжи" победа нужна была как глоток свежего воздуха"


Главный тренер "Анжи" Вадим Скрипченко поблагодарил футболистов за проявленный характер в матче 14-го тура чемпионата России против "Арсенала" (3:2).

- Нервный матч получился, - сказал Скрипченко в эфире канала "Наш футбол". - Над командой довлеет нехватка очков. Победа нужна была как глоток свежего воздуха. Повели в два мяча и тут же пропустили в ответной атаке, и все на тоненького до последней минуты. Благодарен команде за проявленный характер. Главный итог - мы сегодня победили. Испытывали проблемы в конце, но выстояли.

Анжи - Арсенал Т

 

Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 14-й тур
Материалы других СМИ
Some Text
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий