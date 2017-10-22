Вадим Скрипченко: "Анжи" победа нужна была как глоток свежего воздуха"

Главный тренер "Анжи" Вадим Скрипченко поблагодарил футболистов за проявленный характер в матче 14-го тура чемпионата России против "Арсенала" (3:2).

- Нервный матч получился, - сказал Скрипченко в эфире канала "Наш футбол". - Над командой довлеет нехватка очков. Победа нужна была как глоток свежего воздуха. Повели в два мяча и тут же пропустили в ответной атаке, и все на тоненького до последней минуты. Благодарен команде за проявленный характер. Главный итог - мы сегодня победили. Испытывали проблемы в конце, но выстояли.