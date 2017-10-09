Вадим Евсеев: "Амкар" улучшил положение в таблице РФПЛ? Это просто стечение обстоятельств"

Тренер "Амкара" Вадим Евсеев в интервью "СЭ" отметил, что игра пермской команды улучшилась не из-за его возвращения. Специалист отметил, что сказалась подготовка к сезону, а возвращение Дмитрия Белорукова исключило ошибки в обороне команды.

– И вот вновь РФПЛ. К моменту вашего возвращения "Амкар" занимал последнее место, но теперь все совсем иначе. Что вы вернули в команду – повысили уровень требовательности?

– Это просто стечение обстоятельств. Причем тут я? Гаджиев правильно говорил о причинах того, что происходило. Поначалу команда была разбалансирована из-за того, что не все начали готовиться к сезону одновременно. Но сейчас игроки в хорошем физическом состоянии, есть конкуренция за место в составе. Отсюда и последние результаты.

– Возвращение из "Динамо" культового для Перми центрального защитника Белорукова тоже сказалось?

– Конечно. Он много лет был одним из лидеров "Амкара". Дмитрий, что называется, игрок с голосом, разговаривает на поле, дисциплинирует игроков, сплачивает. В первых играх у него тоже были ошибки, но потом он их исключил и сейчас выглядит достойно. Так же, как и вся команда. В последних играх она не пропускает – ноль пропущенных мячей в трех матчах и один – в пяти. Футболисты показывают, что могут играть хорошо! (Игорь РАБИНЕР)

Полное интервью Евсеева