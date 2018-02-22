"Урал" сыграл вничью с "Гандзасаром"

"Урал" в товарищеском матче сыграл вничью с армянским "Гандзасаром" – 2:2. Встреча прошла в деревне Пиргос на Кипре.

Контрольный матч

"УРАЛ" (Россия) – "Гандзасар" (Армения) – 0:0 (0:0)

Нереализованный пенальти: №23 (Гандзасар), 33 (мимо)

"Урал": Баклов (Полетаев, 71), Меркулов, Ароян, Чернов, Бевеев, Фидлер (Некрасов, 46), Бавин, Глушков, Галимов, игрок на просмотре, игрок на просмотре, Динга.

Предупреждение: Бевеев, 24.

22 февраля. Пиргос. Стадион "Pyrgos".