"Урал" не сыграет на "Екатеринбург Арене" в 2018 году

"Урал" до конца 2018 года не будет принимать своих соперников на стадионе "Екатеринбург Арена". Об этом сообщил президент екатеринбургского клуба Григорий Иванов.

"Екатеринбург-Арена", где прошли четыре матча группового турнира чемпионата мира, является домашним стадионом клуба "Урал". Ранее сообщалось, что демонтаж временных трибун стадиона начнется в 2019 году.

- Мы переезжаем на стадион Уральской футбольной академии до конца 2018 года, чтобы поберечь поле на "Екатеринбург- Арене" перед первым матчем в новом году против "Зенита", - цитирует ТАСС Иванова. - Сегодня мы провели на "Екатеринбург-Арене" последнюю игру. Впереди у нас еще два домашних матча в 2018 году: первая в Кубке России с "Нижним Новгородом", вторая - в Российской премьер-лиге с "Оренбургом".