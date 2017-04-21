УЕФА следит за выполнением fair play российскими клубами

Следственная палата УЕФА продолжит следить за выполнением финансовых обязательств трех российских клубов, сообщает ТАСС. Организация следит за соблюдением fair play со стороны "Локомотива", "Зенита" и "Краснодара".

– Следственная палата продолжает отслеживать выполнение условий другими клубами, ранее подписавшими мировые соглашения: "Астаной", "Краснодаром", "Локомотивом" и "Зенитом". Более подробная информация по делам этих и других клубов, принимавших участие в турнирах УЕФА в сезоне-2016/17, станет известна к концу мая.