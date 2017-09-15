Участие Яковлева в матче с "Краснодаром" находится под вопросом

"Анжи" во вторник и среду провел интенсивные тренировки с большим объемом беговой работы и игровых упражнений, сообщает пресс-служба клуба. Вчера утром состоялось теоретическое занятие, на котором состоялся разбор игры "Краснодара"​, а вечером махачкалинцы отрабатывали действия при стандартных положениях. На сегодня у "Анжи" запланирована предыгровая тренировка.

Не принимает участия в тренировках травмированный Магомед Мусалов. Также под вопросом находится участие в матче с "Краснодаром" нападающего Павла Яковлева, так как у игрока сильный ушиб, полученный в игре с "Тосно".

Матч "Анжи" – "Краснодар" состоится в субботу, 16 сентября, и начнется в 19.00 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию игры.