Трудинспекция подаст в суд на "Томь" за долги

Государственная инспекция труда в Томской области подает в суд на "Томь", который в срок не погасил задолженность по заработной плате перед игроками и персоналом. Об этом сообщил государственный инспектор труда Вадим Березовский. По его словам, трудовая инспекция располагает информацией, что в настоящее время часть долга по зарплате в клубе погашена.

- Мы составили протокол об административном правонарушении по факту неисполнения предписания и направляем документы в суд, - цитирует ТАСС Березовского. - Клуб не исполнил в срок (до 11 февраля) предписание о выплате заработной платы: проведена выездная проверка, в ходе которой было выявлено, что предписание не исполнено. Юридическому лицу грозит штраф от 100 тысяч рублей.

Часть долга по зарплате в клубе погашена? Это суд, может быть, примет как смягчающее обстоятельство, но был на конкретную дату установлен срок (погашения задолженности), предписание не исполнено. Для нас факт нарушения - то, что не исполнено предписание в срок.







