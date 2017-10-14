Сыграл ли Натхо рукой? Краснодарцы требовали назначить пенальти

На 82-й минуте матча 13-го тура чемпионата России "Краснодар" – ЦСКА хозяева поля дважды требовали наказать соперника 11-метровым ударом. К сожалению, эпизоды в штрафной площади красно-синих были показаны так, что нельзя дать однозначную оценку действиям армейских футболистов.

Скорее всего, не было контакта мяча с рукой Сергея Игнашевича, и арбитр Виталий Мешков поступил правильно, продолжив игру. А вот чем сыграл Бибрас Натхо, принявший на себя удар кого-то из краснодарцев, сказать сложно.

Видеоповтор необходимого качества в ходе матча не продемонстрировали. Можно только гадать, куда попал мяч – в живот Натхо или же в его отставленную руку. Мешков пенальти не назначил. (Александр БОБРОВ)

ЦСКА обыграл "Краснодар" и поднялся на третье место