21:10 | Футбол — РФПЛ

Сыграл ли Натхо рукой? Краснодарцы требовали назначить пенальти


На 82-й минуте матча 13-го тура чемпионата России "Краснодар"ЦСКА хозяева поля дважды требовали наказать соперника 11-метровым ударом. К сожалению, эпизоды в штрафной площади красно-синих были показаны так, что нельзя дать однозначную оценку действиям армейских футболистов.

Скорее всего, не было контакта мяча с рукой Сергея Игнашевича, и арбитр Виталий Мешков поступил правильно, продолжив игру. А вот чем сыграл Бибрас Натхо, принявший на себя удар кого-то из краснодарцев, сказать сложно.

Видеоповтор необходимого качества в ходе матча не продемонстрировали. Можно только гадать, куда попал мяч – в живот Натхо или же в его отставленную руку. Мешков пенальти не назначил. (Александр БОБРОВ)

ЦСКА обыграл "Краснодар" и поднялся на третье место

Краснодар - ЦСКА

 

Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 13-й тур
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