ЦСКА обыграл "Краснодар" и поднялся на третье место

Матч 13-го тура чемпионата России "Краснодар" – ЦСКА завершился победой гостей со счетом 1:0. Единственный гол на 38-й минуте встречи забил защитник Алексей Березуцкий.
Благодаря этому результату подопечные Виктора Гончаренко поднялись на третье место в турнирной таблице, опередив команду Игоря Шалимова. В активе армейцев 24 очка, у "быков" – 21.
Чемпионат России
Премьер-лига
13-й тур
"Краснодар" – ЦСКА – 0:1 (0:1)
Гол: Березуцкий, 38 (0:1).
"Краснодар": Синицын, Шишкин (Лаборде, 73), Гранквист, Грицаенко, Петров, Газинский, Перейра, Классон, Ристич (Жоаузинью, 46), Смолов, Вандерсон Масиэл.
ЦСКА: Акинфеев, Игнашевич, Березуцкий, Набабкин, Мариу Фернандес, Натхо, Кучаев (Хосонов, 73), Миланов, Щенников, Оланаре (Жамалетдинов, 67), Витинью (Гордюшенко, 89).
Предупреждения: Натхо, 54. Газинский, 75. Смолов, 85.
Судьи: МЕШКОВ (Дмитров). Гаврилин (Владимир), Жвакин (Ленинградская область).
14 октября. Краснодар. Стадион "Арена Краснодар".
П_о_в_а_р
eDmajor П_о_в_а_р///Лол, а я видел, что ты купленный... Отрицаешь? -------------------------- Вот как с ними адекватную беседу вести? Кони-с... Неадекват на неадеквате. Грустно за страну.(((
21:16
П_о_в_а_р
$n10nep$ Я пишу петицию, чтобы с нас сняли три очка. Не нужны нам такие "победы". ---------------------- Вот болельщик ЦСКА заслуживающий уважения. Респект, братан
21:15
jpanin
Вытянули на жилах , но хорошо хоть так ... кстати Олонар был немного лучше себя недавнего ... и если б Витя не порол моменты было бы полегче ...
21:15
eDmajor
П_о_в_а_р///Лол, а я видел, что ты купленный... Отрицаешь?
21:15
вояка
Сегодня быки не смогли забить хотя бы один мяч .... причём у цска играли половина дублёры .... это конечно же мрак для галицкого, да и болелы южан явно в тоске; им надо что-то делать. Но что? Сегодня у них ахиллесова пята - это последний пас. Ну а гинеру и усиления со стороны может и не понадобиться, если дублёры прибавят; в концовке было видно что еле ногами двигали.
21:14
eDmajor
гаттузо туп///Ты из другой реальности. У тебя там другие игры.
21:13
П_о_в_а_р
berserk004 П_о_в_а_р________Лучший матч Оланаре за год. Мужская борьба молодых ребят из ЦСКА. Хорошо подготовленный тактически матч Гончаренко. --------------------------- Лол. Все видели, что судья и Классон куплены Гинером. Что, уже и это будете отрицать?
21:13
bond1951
кушайте все недоброжелатели и уроды.................
21:13
П_о_в_а_р
Человек 555 П_о_в_а_р Стыдно за такие "победы" должно быть. -------- стыдно тебе а они рады ------------------------------- Вот ап чём я. Бессовестность теперь в почёте. Грустно.((
21:12
Фуля
Spartak-Online1 ----------- С таким составом как сегодня у конюшни, минимум надо было играть вничью. ---------- В корне неправильно. У ЦСКА был сильный состав так как не было Головина и Чалова. Шалимов всё таки шарит в футболе. Ведь он сильно испугался, когда узнал, что их нет.
21:12
Тень Мастера
если бы витиньо не пижонил(( было бы 3:0 )))
21:11
гаттузо туп
eDmajor 21:01///По-какой ситуации"понимающий"?Против Месси с Ибрагимовичами играли?Тайм тупо отбивались против кохозников каких-то..))Про пенку говорить не будем.Это только в ворота"Спартака" продажные судейки пенки не ставят.А в ворота коней не ставят честные судьи.))Да не.там не было никакой игры рукой.Мяч в плечо(голову,куда хочешь)попал.)
21:10
NF
Еле-еле душа в теле. Проблемы впереди у ЦСКА остались, а физформа, кстати, под вопросом. В ЛЧ все может сказаться. А Шалимов так утопит "Краснодар". Галицкого что-то особо не видно и не слышно. Он что, на что-то надеется? Или что выжидает?..
21:09
Spartak-Online1
Удивился- какой же слабенький Краснодар! С таким составом как сегодня у конюшни, минимум надо было играть вничью.
21:09
Бу-га-га!
Thomas_Boy_____ Убирайся в Пачуку! Или - в УНАМ!
21:09
BeeBop
Сокопытные с победой!!!
21:09
Фуля
А Шалимов всё таки шарит в футболе. Ведь он сильно испугался, когда узнал, что Головина и Чалова нет в составе.
21:09
berserk004
П_о_в_а_р________Лучший матч Оланаре за год. Мужская борьба молодых ребят из ЦСКА. Хорошо подготовленный тактически матч Гончаренко.
21:08
Человек 555
П_о_в_а_р Стыдно за такие "победы" должно быть. -------- стыдно тебе а они рады грызи ногти на ногах
21:08
eDmajor
Thomas_Boy_///У меня такое ощущение, что ты за ЦСКА болеешь. Странный вопрос тогда.
21:08
redgy
краснодар быки только в одном, упорно гнут свою линию.. дворовый футбик.. может если в еврокубки совсем не попадут, найдет галицкий тренера...
21:07
$n10nep$
eDmajor $n10nep$///Начали не смешно, а ты продолжаешь. Совсем заняться нечем? 21:05 ================================ Все ухожу))
21:07
Mig-31
Всех с победой! Так держать!!!
21:07
YOZ80
ГВК?
21:06
Электросталец
с победой! Мясным обидно, лучше б ничья
21:06
Thomas_Boy_
eDmajor ___________ И долго по такой ситуации играть будем?
21:06
Человек 555
Millwall82 Зачем коням усиление, когда судьи заряжены изначально. ----------- трепло вали от сюда
21:06
Фуля
Как я и спрогнозировал, что сборная, что ЦСКА играют без Головина намного лучше. Пока его нет можно поднабрать очков. Повар, гатуззо туп побежал за второй?
21:06
eDmajor
$n10nep$///Начали не смешно, а ты продолжаешь. Совсем заняться нечем?
21:05
$n10nep$
SSergey Эх, где же тот Краснодар, который обыгрывал Зенит и ЦСКА? После того, как Классон не попал с двух метров в пустой угол, понял, что "Краснодар" сегодня не забьет, а после того, как Федя запорол выход один на один, убедился, что так и будет. 21:02 ============================== А после того как матч закончился окончательно поверил.
21:05