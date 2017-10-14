20:54 | Футбол — РФПЛ

ЦСКА обыграл "Краснодар" и поднялся на третье место

Алексей БЕРЕЗУЦКИЙ - автор победного гола ЦСКА в "Краснодаре". Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ"
Алексей БЕРЕЗУЦКИЙ - автор победного гола ЦСКА в "Краснодаре". Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ"
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Матч 13-го тура чемпионата России "Краснодар"ЦСКА завершился победой гостей со счетом 1:0. Единственный гол на 38-й минуте встречи забил защитник Алексей Березуцкий.

Благодаря этому результату подопечные Виктора Гончаренко поднялись на третье место в турнирной таблице, опередив команду Игоря Шалимова. В активе армейцев 24 очка, у "быков" – 21.

Чемпионат России

Премьер-лига

13-й тур

"Краснодар" – ЦСКА – 0:1 (0:1)

Гол: Березуцкий, 38 (0:1).

"Краснодар": Синицын, Шишкин (Лаборде, 73), Гранквист, Грицаенко, Петров, Газинский, Перейра, Классон, Ристич (Жоаузинью, 46), Смолов, Вандерсон Масиэл.

ЦСКА: Акинфеев, Игнашевич, Березуцкий, Набабкин, Мариу Фернандес, Натхо, Кучаев (Хосонов, 73), Миланов, Щенников, Оланаре (Жамалетдинов, 67), Витинью (Гордюшенко, 89).

Предупреждения: Натхо, 54. Газинский, 75. Смолов, 85.

Судьи: МЕШКОВ (Дмитров). Гаврилин (Владимир), Жвакин (Ленинградская область).

14 октября. Краснодар. Стадион "Арена Краснодар".

Краснодар - ЦСКА

Дополнительная информация

http://football.sport-express.ru/russia/premier/2017-2018/

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Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 13-й тур
Материалы других СМИ
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КОММЕНТАРИИ (64)
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П_о_в_а_р

eDmajor П_о_в_а_р///Лол, а я видел, что ты купленный... Отрицаешь? -------------------------- Вот как с ними адекватную беседу вести? Кони-с... Неадекват на неадеквате. Грустно за страну.(((

21:16

П_о_в_а_р

$n10nep$ Я пишу петицию, чтобы с нас сняли три очка. Не нужны нам такие "победы". ---------------------- Вот болельщик ЦСКА заслуживающий уважения. Респект, братан

21:15

jpanin

Вытянули на жилах , но хорошо хоть так ... кстати Олонар был немного лучше себя недавнего ... и если б Витя не порол моменты было бы полегче ...

21:15

eDmajor

П_о_в_а_р///Лол, а я видел, что ты купленный... Отрицаешь?

21:15

вояка

Сегодня быки не смогли забить хотя бы один мяч .... причём у цска играли половина дублёры .... это конечно же мрак для галицкого, да и болелы южан явно в тоске; им надо что-то делать. Но что? Сегодня у них ахиллесова пята - это последний пас. Ну а гинеру и усиления со стороны может и не понадобиться, если дублёры прибавят; в концовке было видно что еле ногами двигали.

21:14

eDmajor

гаттузо туп///Ты из другой реальности. У тебя там другие игры.

21:13

П_о_в_а_р

berserk004 П_о_в_а_р________Лучший матч Оланаре за год. Мужская борьба молодых ребят из ЦСКА. Хорошо подготовленный тактически матч Гончаренко. --------------------------- Лол. Все видели, что судья и Классон куплены Гинером. Что, уже и это будете отрицать?

21:13

bond1951

кушайте все недоброжелатели и уроды.................

21:13

П_о_в_а_р

Человек 555 П_о_в_а_р Стыдно за такие "победы" должно быть. -------- стыдно тебе а они рады ------------------------------- Вот ап чём я. Бессовестность теперь в почёте. Грустно.((

21:12

Фуля

Spartak-Online1 ----------- С таким составом как сегодня у конюшни, минимум надо было играть вничью. ---------- В корне неправильно. У ЦСКА был сильный состав так как не было Головина и Чалова. Шалимов всё таки шарит в футболе. Ведь он сильно испугался, когда узнал, что их нет.

21:12

Тень Мастера

если бы витиньо не пижонил(( было бы 3:0 )))

21:11

гаттузо туп

eDmajor 21:01///По-какой ситуации"понимающий"?Против Месси с Ибрагимовичами играли?Тайм тупо отбивались против кохозников каких-то..))Про пенку говорить не будем.Это только в ворота"Спартака" продажные судейки пенки не ставят.А в ворота коней не ставят честные судьи.))Да не.там не было никакой игры рукой.Мяч в плечо(голову,куда хочешь)попал.)

21:10

NF

Еле-еле душа в теле. Проблемы впереди у ЦСКА остались, а физформа, кстати, под вопросом. В ЛЧ все может сказаться. А Шалимов так утопит "Краснодар". Галицкого что-то особо не видно и не слышно. Он что, на что-то надеется? Или что выжидает?..

21:09

Spartak-Online1

Удивился- какой же слабенький Краснодар! С таким составом как сегодня у конюшни, минимум надо было играть вничью.

21:09

Бу-га-га!

Thomas_Boy_____ Убирайся в Пачуку! Или - в УНАМ!

21:09

BeeBop

Сокопытные с победой!!!

21:09

Фуля

А Шалимов всё таки шарит в футболе. Ведь он сильно испугался, когда узнал, что Головина и Чалова нет в составе.

21:09

berserk004

П_о_в_а_р________Лучший матч Оланаре за год. Мужская борьба молодых ребят из ЦСКА. Хорошо подготовленный тактически матч Гончаренко.

21:08

Человек 555

П_о_в_а_р Стыдно за такие "победы" должно быть. -------- стыдно тебе а они рады грызи ногти на ногах

21:08

eDmajor

Thomas_Boy_///У меня такое ощущение, что ты за ЦСКА болеешь. Странный вопрос тогда.

21:08

redgy

краснодар быки только в одном, упорно гнут свою линию.. дворовый футбик.. может если в еврокубки совсем не попадут, найдет галицкий тренера...

21:07

$n10nep$

eDmajor $n10nep$///Начали не смешно, а ты продолжаешь. Совсем заняться нечем? 21:05 ================================ Все ухожу))

21:07

Mig-31

Всех с победой! Так держать!!!

21:07

YOZ80

ГВК?

21:06

Электросталец

с победой! Мясным обидно, лучше б ничья

21:06

Thomas_Boy_

eDmajor ___________ И долго по такой ситуации играть будем?

21:06

Человек 555

Millwall82 Зачем коням усиление, когда судьи заряжены изначально. ----------- трепло вали от сюда

21:06

Фуля

Как я и спрогнозировал, что сборная, что ЦСКА играют без Головина намного лучше. Пока его нет можно поднабрать очков. Повар, гатуззо туп побежал за второй?

21:06

eDmajor

$n10nep$///Начали не смешно, а ты продолжаешь. Совсем заняться нечем?

21:05

$n10nep$

SSergey Эх, где же тот Краснодар, который обыгрывал Зенит и ЦСКА? После того, как Классон не попал с двух метров в пустой угол, понял, что "Краснодар" сегодня не забьет, а после того, как Федя запорол выход один на один, убедился, что так и будет. 21:02 ============================== А после того как матч закончился окончательно поверил.

21:05