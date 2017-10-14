ЦСКА обыграл "Краснодар" и поднялся на третье место

Матч 13-го тура чемпионата России "Краснодар" – ЦСКА завершился победой гостей со счетом 1:0. Единственный гол на 38-й минуте встречи забил защитник Алексей Березуцкий.

Благодаря этому результату подопечные Виктора Гончаренко поднялись на третье место в турнирной таблице, опередив команду Игоря Шалимова. В активе армейцев 24 очка, у "быков" – 21.

Чемпионат России

Премьер-лига

13-й тур

"Краснодар" – ЦСКА – 0:1 (0:1)

Гол: Березуцкий, 38 (0:1).

"Краснодар": Синицын, Шишкин (Лаборде, 73), Гранквист, Грицаенко, Петров, Газинский, Перейра, Классон, Ристич (Жоаузинью, 46), Смолов, Вандерсон Масиэл.

ЦСКА: Акинфеев, Игнашевич, Березуцкий, Набабкин, Мариу Фернандес, Натхо, Кучаев (Хосонов, 73), Миланов, Щенников, Оланаре (Жамалетдинов, 67), Витинью (Гордюшенко, 89).

Предупреждения: Натхо, 54. Газинский, 75. Смолов, 85.

Судьи: МЕШКОВ (Дмитров). Гаврилин (Владимир), Жвакин (Ленинградская область).

14 октября. Краснодар. Стадион "Арена Краснодар".