18:49 | Футбол — РФПЛ

Судья не назначил пенальти в пользу "Спартака"

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На 39-й минуте матча 17-го тура чемпионата России "Краснодар""Спартак" (1:4) арбитр Сергей Лапочкин не наказал хозяев поля 11-метровым ударом. В том эпизоде краснодарец Виктор Классон сыграл рукой в площади ворот "быков". Судье следовало назначить пенальти, но он этого не сделал. Возможно, Лапочкину помог бы видеоассистент, но в чемпионате России видеоповторы пока не используются. (Александр БОБРОВ)

Краснодар - Спартак М

 

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Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 17-й тур
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КОММЕНТАРИИ (3)
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Спартач и че?

учитывая результат вряд ли кто сильно горюет

19:41

svi_57

Была именно игра рукой

19:29

Shast1983.83

Да,рука была однозначно,может конечно не заметил в динамике.

19:04