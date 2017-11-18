Судья не назначил пенальти в пользу "Спартака"

На 39-й минуте матча 17-го тура чемпионата России "Краснодар" – "Спартак" (1:4) арбитр Сергей Лапочкин не наказал хозяев поля 11-метровым ударом. В том эпизоде краснодарец Виктор Классон сыграл рукой в площади ворот "быков". Судье следовало назначить пенальти, но он этого не сделал. Возможно, Лапочкину помог бы видеоассистент, но в чемпионате России видеоповторы пока не используются. (Александр БОБРОВ)