11:45 | Футбол — РПЛ

Стало известно о наказании для корреспондента "Матч ТВ", перепутавшего результат матча ЦСКА - "Краснодар"

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Корреспондент телеканала "Матч ТВ" Семен Зигаев получил строгий выговор от руководства за то, что перепутал в прямом эфире программы "После футбола с Георгием Черданцевым" результат матча 12-го тура чемпионата России ЦСКА - "Краснодар" (1:2). 

В послематчевом интервью Зигаев спросил хавбека "быков" Юрия Газинского, является ли ничейный результат успехом для его команды. 

- За 10 минут до конца матча побежал с трибуны прессы занимать позицию кромки. В это время "Краснодар" забил. Он прибежал к полю, не заметил. Получил строгий выговор, - написал в Твиттере генеральный продюсер телеканала "Матч Премьер" Гавриил Годеев.

Почему корреспондент "Матч ТВ" посчитал, что ЦСКА и "Краснодар" сыграли вничью? Объяснение Семена Зигаева

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Материалы сюжета: Премьер-лига-2018/19. 12-й тур
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