Стало известно о наказании для корреспондента "Матч ТВ", перепутавшего результат матча ЦСКА - "Краснодар"

Корреспондент телеканала "Матч ТВ" Семен Зигаев получил строгий выговор от руководства за то, что перепутал в прямом эфире программы "После футбола с Георгием Черданцевым" результат матча 12-го тура чемпионата России ЦСКА - "Краснодар" (1:2).

В послематчевом интервью Зигаев спросил хавбека "быков" Юрия Газинского, является ли ничейный результат успехом для его команды.

- За 10 минут до конца матча побежал с трибуны прессы занимать позицию кромки. В это время "Краснодар" забил. Он прибежал к полю, не заметил. Получил строгий выговор, - написал в Твиттере генеральный продюсер телеканала "Матч Премьер" Гавриил Годеев.

🤦🏻‍♂ за 10 минут до конца матча побежал с трибуны прессы занимать позицию кромки. В это время Краснодар забил. Он прибежал к полю не заметил.

Получил строгий выговор☝🏼 https://t.co/CpBRwWUkRd – Gavr G (@generalgavr) 29 октября 2018 г.

Почему корреспондент "Матч ТВ" посчитал, что ЦСКА и "Краснодар" сыграли вничью? Объяснение Семена Зигаева