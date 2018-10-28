"Так мы выиграли вроде". Газинский поправил корреспондента после матча "Краснодара" с ЦСКА

"Краснодар" одержад волевую победу над ЦСКА во встрече 12-го тура чемпионата России (2:1). Хавбек "быков" Юрий Газинский во время послематчевого интервью поправил корреспондента, сказавшего, что результат был "ничейным".

- Как ничейный, вроде выиграли мы, нет? - ответил Газинский.

"Краснодар" набрал 22 очка и расположился на втором месте в турнирной таблице.

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