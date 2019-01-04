Стали известны соперники "Рубина" на первом сборе

"Рубин" проведет два контрольных матча на первом сборе, который пройдет в Турции с 4 по 17 января, информирует официальный Твиттер казанского клуба. 13 января команда Курбана Бердыева сыграет с венгерским "Диошдьером", а 17 января - с румынским "Вииторулом".

#КОС_РубиновыеСборы



На первом сборе наша команда проведёт два контрольных матча:



🗓 13 января – с венгерским "Диошдьёром"🇭🇺



🗓 17 января – с румынским "Вииторулом"🇷🇴 pic.twitter.com/2I1aJy2viN – "Рубин" Казань (@fcrk) 4 января 2019 г.

"Рубин" занимает 6-е место в турнирной таблице чемпионата России, имея в активе 25 очков после 17 туров.

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