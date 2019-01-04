18:45 | Футбол — РПЛ

Стали известны соперники "Рубина" на первом сборе

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"Рубин" проведет два контрольных матча на первом сборе, который пройдет в Турции с 4 по 17 января, информирует официальный Твиттер казанского клуба. 13 января команда Курбана Бердыева сыграет с венгерским "Диошдьером", а 17 января - с румынским "Вииторулом".

"Рубин" занимает 6-е место в турнирной таблице чемпионата России, имея в активе 25 очков после 17 туров.

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