"Спартак" заявил на матч с "Анжи" 19 игроков

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера огласил заявку команды на гостевую игру 5-го тура чемпионата России против "Анжи". В составе москвичей в Махачкалу вылетели 19 футболистов.
Полностью заявка "Спартака" выглядит следующим образом:
вратари – Артем Ребров, Сергей Песьяков.
защитники – Андрей Ещенко, Денис Кутин, Илья Кутепов, Александр Пуцко, Сальваторе Боккетти, Дмитрий Комбаров.
полузащитники – Ромулу, Фернанду, Денис Глушаков, Роман Зобнин, Александр Зуев, Ивелин Попов, Джано Ананидзе, Георгий Мелкадзе.
нападающие – Лоренсо Мельгарехо, Квинси Промес, Зе Луиш.
Матч состоится 28 августа. Начало встречи – в 21.30 по московскому времени.
duha1_1_1
Даже в 19 против анжи шансов нет
22:37
Lorenzo
баламошка Ага, примерно с той же вероятностью, когда тебя будут бить пятеро...
22:27
баламошка
Если все сразу на поле выйдут, то есть шанс разгромить Анжи.
22:09