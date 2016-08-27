"Спартак" заявил на матч с "Анжи" 19 игроков

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера огласил заявку команды на гостевую игру 5-го тура чемпионата России против "Анжи". В составе москвичей в Махачкалу вылетели 19 футболистов.

Полностью заявка "Спартака" выглядит следующим образом:

вратари – Артем Ребров, Сергей Песьяков.

защитники – Андрей Ещенко, Денис Кутин, Илья Кутепов, Александр Пуцко, Сальваторе Боккетти, Дмитрий Комбаров.

полузащитники – Ромулу, Фернанду, Денис Глушаков, Роман Зобнин, Александр Зуев, Ивелин Попов, Джано Ананидзе, Георгий Мелкадзе.

нападающие – Лоренсо Мельгарехо, Квинси Промес, Зе Луиш.

Матч состоится 28 августа. Начало встречи – в 21.30 по московскому времени.