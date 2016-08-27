22:03 | ФУТБОЛ — РФПЛ

"Спартак" заявил на матч с "Анжи" 19 игроков

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Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера огласил заявку команды на гостевую игру 5-го тура чемпионата России против "Анжи". В составе москвичей в Махачкалу вылетели 19 футболистов.

Полностью заявка "Спартака" выглядит следующим образом:

вратари – Артем Ребров, Сергей Песьяков.

защитники – Андрей Ещенко, Денис Кутин, Илья Кутепов, Александр Пуцко, Сальваторе Боккетти, Дмитрий Комбаров.

полузащитники – Ромулу, Фернанду, Денис Глушаков, Роман Зобнин, Александр Зуев, Ивелин Попов, Джано Ананидзе, Георгий Мелкадзе.

нападающие – Лоренсо Мельгарехо, Квинси Промес, Зе Луиш.

Матч состоится 28 августа. Начало встречи – в 21.30 по московскому времени.

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Дополнительная информация

http://www.spartak.com/main/news/93543/

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КОММЕНТАРИИ (3)
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duha1_1_1

Даже в 19 против анжи шансов нет

22:37

Lorenzo

баламошка Ага, примерно с той же вероятностью, когда тебя будут бить пятеро...

22:27

баламошка

Если все сразу на поле выйдут, то есть шанс разгромить Анжи.

22:09

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