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Сергей Родионов: "Назначение Карреры - это не выигрыш в лотерею"

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Генеральный директор "Спартака" Сергей Родионов после заседания совета директоров красно-белых подчеркнул, что назначение Массимо Карреры на пост главного тренера команды было взвешенным решением, передает корреспондент "СЭ" Филипп ПАПЕНКОВ.

- Многие считают, что "Спартак" в случае с назначением Карреры на пост главного тренера выиграл в лотерею. Согласны?

- Мне уже задавали похожий вопрос. Я ответил тогда и повторю сейчас: это было взвешенное решение! И принято оно было не на пустом месте. Позиция главного тренера ФК "Спартак" Москва - это не лотерея.

Совет директоров "Спартака". Live! // "Пятерка" Каррере! //
Массимо Каррера: "Никогда не говорили с руководством о чемпионстве "Спартака"

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КОММЕНТАРИИ (1)
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Assorti

Позиция главного тренера Спартака- это была лотерея. Мы же все это видели)) меняли как перчатки, Карреру поставили на несколько матчей, а он задержался)) или его несколько лет готовили на эту должность?))

20:20 6 декабря

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