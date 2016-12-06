Сергей Родионов: "Назначение Карреры - это не выигрыш в лотерею"

Генеральный директор "Спартака" Сергей Родионов после заседания совета директоров красно-белых подчеркнул, что назначение Массимо Карреры на пост главного тренера команды было взвешенным решением, передает корреспондент "СЭ" Филипп ПАПЕНКОВ.

- Многие считают, что "Спартак" в случае с назначением Карреры на пост главного тренера выиграл в лотерею. Согласны?

- Мне уже задавали похожий вопрос. Я ответил тогда и повторю сейчас: это было взвешенное решение! И принято оно было не на пустом месте. Позиция главного тренера ФК "Спартак" Москва - это не лотерея.

Совет директоров "Спартака". Live! // "Пятерка" Каррере! //

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