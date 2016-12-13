"Спартак" сделал "аппетитное" предложение по 18-летнему защитнику

"Спартак" может приобрести защитника клуба из Танзании "Азам" Даниэля Амоа, сообщает Ghanasoccernet.com. 18-летний ганец считается восходящей звездой, и руководители команды не уверены, что готовы отпустить игрока, несмотря на "аппетитное" предложение из России.

Отмечается, что за Амоа, который уже вызывается в молодежную сборную Ганы, следят скауты нескольких европейских клубов, которые называют его лидером обороны своей команды. В текущем сезоне он сыграл в 13 матчах чемпионата страны и Кубке конфедерации КАФ, в которых забил один мяч.