"Спартак" сделал "аппетитное" предложение по 18-летнему защитнику

"Спартак" может приобрести защитника клуба из Танзании "Азам" Даниэля Амоа, сообщает Ghanasoccernet.com. 18-летний ганец считается восходящей звездой, и руководители команды не уверены, что готовы отпустить игрока, несмотря на "аппетитное" предложение из России.
Отмечается, что за Амоа, который уже вызывается в молодежную сборную Ганы, следят скауты нескольких европейских клубов, которые называют его лидером обороны своей команды. В текущем сезоне он сыграл в 13 матчах чемпионата страны и Кубке конфедерации КАФ, в которых забил один мяч.
Дополнительная информация
http://ghanasoccernet.com/exclusive-russian-giants-spartak-moscow-table-official-bid-for-powerful-ghanaian-defender-daniel-amoah
serzheo
Местному племени - телевизор и видеомагнитофон))) Ежкин кот, хорошо хоть лимит есть, иначе с просмотром футбола можно было бы заканчивать.
15:45
dizi
это внук Тчуйсе,надо брать.
15:40
EVIL915
Аппетитное предложение - тарелка щей под рюмаху, или ящик пальмовых плодов?
15:36
Garik20002
Back to the 90s
15:16
freak
Он же хороший!..
15:15
Солист Мак
Если он хороший, то надо брать
15:11
Андрей1984
shpasic тебе даже до Петросяна как до луны...
15:09
Lars Berger
Похоже, селекционеры "Спартака" по Африке там чем-то заболели. И прикованы к постели. Смотрят буквально всех, кто в трусах и футболках ходит...
15:08
shpasic
так он же с детства за Спартак!
15:01