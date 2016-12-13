14:47 | ФУТБОЛ — РФПЛ

"Спартак" сделал "аппетитное" предложение по 18-летнему защитнику

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"Спартак" может приобрести защитника клуба из Танзании "Азам" Даниэля Амоа, сообщает Ghanasoccernet.com. 18-летний ганец считается восходящей звездой, и руководители команды не уверены, что готовы отпустить игрока, несмотря на "аппетитное" предложение из России.

Отмечается, что за Амоа, который уже вызывается в молодежную сборную Ганы, следят скауты нескольких европейских клубов, которые называют его лидером обороны своей команды. В текущем сезоне он сыграл в 13 матчах чемпионата страны и Кубке конфедерации КАФ, в которых забил один мяч.

Дополнительная информация

http://ghanasoccernet.com/exclusive-russian-giants-spartak-moscow-table-official-bid-for-powerful-ghanaian-defender-daniel-amoah

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КОММЕНТАРИИ (8)
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serzheo

Местному племени - телевизор и видеомагнитофон))) Ежкин кот, хорошо хоть лимит есть, иначе с просмотром футбола можно было бы заканчивать.

15:45

dizi

это внук Тчуйсе,надо брать.

15:40

EVIL915

Аппетитное предложение - тарелка щей под рюмаху, или ящик пальмовых плодов?

15:36

Garik20002

Back to the 90s

15:16

freak

Он же хороший!..

15:15

Солист Мак

Если он хороший, то надо брать

15:11

Андрей1984

shpasic тебе даже до Петросяна как до луны...

15:09

Lars Berger

Похоже, селекционеры "Спартака" по Африке там чем-то заболели. И прикованы к постели. Смотрят буквально всех, кто в трусах и футболках ходит...

15:08

shpasic

так он же с детства за Спартак!

15:01

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