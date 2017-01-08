Смолов сможет перейти в "Боруссию" не раньше лета?

По информации "СЭ", вероятность перехода нападающего "Краснодара" Федора Смолова в дортмундскую "Боруссию" в зимнее трансферное окно действительно существует, но она невелика. Главный тренер "шмелей" Томас Тухель не планирует усиливать состав в январе и хочет завершить сезон с имеющимися в обойме футболистами.

Напомним, что вчера издание Bild опубликовало информацию о том, что немецкий клуб предложил за россиянина 10 миллионов евро. Позже в интервью для "СЭ" генеральный директор "Краснодара" Владимир Хашиг заявил, что клуб не намерен продавать 26-летнего игрока. (Ефим ШАИНСКИЙ)

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