18:32 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Смолов сможет перейти в "Боруссию" не раньше лета?

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По информации "СЭ", вероятность перехода нападающего "Краснодара" Федора Смолова в дортмундскую "Боруссию" в зимнее трансферное окно действительно существует, но она невелика. Главный тренер "шмелей" Томас Тухель не планирует усиливать состав в январе и хочет завершить сезон с имеющимися в обойме футболистами.

Напомним, что вчера издание Bild опубликовало информацию о том, что немецкий клуб предложил за россиянина 10 миллионов евро. Позже в интервью для "СЭ" генеральный директор "Краснодара" Владимир Хашиг заявил, что клуб не намерен продавать 26-летнего игрока. (Ефим ШАИНСКИЙ)

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Смолов и "Боруссия". Будет ли трансфер?

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КОММЕНТАРИИ (2)
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Адекватный Зритель_

Смолов в Боруссию,Кокорин в Арсенал,Промес в Ливерпуль. А все заканчивается Локомотивом из Астаны,или Цюаньцзянем.

19:19

Ботаникум

"Хашигам" китайские ЦЕННИКИ нравятся БОЛЬШЕ, но вряд ли китайцам интересен такой "король росфутболлллля", как Федя С., да ещё и без Викуши!

19:01

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