17:19 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Владимир Хашиг: "Краснодар" не намерен продавать Смолова"

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Генеральный директор "Краснодара" Владимир Хашиг прокомментировал сообщения об интересе к нападающему команды Федору Смолову со стороны дортмундской "Боруссии". Ранее немецкое издание Bild сообщило о том, что "Боруссия" готова предложить за 26-летнего форварда 10 миллионов евро.

– Мы не намерены продавать своих лидеров, – говорит Хашиг. – Обычная забава межсезонья – комментировать слухи о переходе футболистов – не для нас. Нас удивляет, когда многие футбольные специалисты и болельщики хотят, чтобы лучшие российские футболисты уехали за границу. Мы считаем, что наш чемпионат должен становиться сильнее, поэтому не хотим продавать своих лидеров ни за какие деньги. Конечно, мы не можем не учитывать мнения спортсменов, но у них есть действующие контракты, и они должны их исполнять. (Сергей ЕГОРОВ)

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КОММЕНТАРИИ (3)
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UrodbI (Pa3baHeH Docpo4Ho)

Slim Taller, какая 20-ка??? может ты не внимательно прочел фамилию футболиста из-за которого весь сыр-бор?

17:48

Slim Taller

Да продаст с радостью,если кто двадцатку предложит.А накинут ещё,так и подметать будет.

17:39

ddf

Ну и зря

17:27

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