Владимир Хашиг: "Краснодар" не намерен продавать Смолова"

Генеральный директор "Краснодара" Владимир Хашиг прокомментировал сообщения об интересе к нападающему команды Федору Смолову со стороны дортмундской "Боруссии". Ранее немецкое издание Bild сообщило о том, что "Боруссия" готова предложить за 26-летнего форварда 10 миллионов евро.

– Мы не намерены продавать своих лидеров, – говорит Хашиг. – Обычная забава межсезонья – комментировать слухи о переходе футболистов – не для нас. Нас удивляет, когда многие футбольные специалисты и болельщики хотят, чтобы лучшие российские футболисты уехали за границу. Мы считаем, что наш чемпионат должен становиться сильнее, поэтому не хотим продавать своих лидеров ни за какие деньги. Конечно, мы не можем не учитывать мнения спортсменов, но у них есть действующие контракты, и они должны их исполнять. (Сергей ЕГОРОВ)

Смолов vs Обамеянг. Какие шансы у лучшего русского форварда? //

Смолов и "Боруссия". Будет ли трансфер?