Дортмундская "Боруссия" предложит за Смолова 10 миллионов евро

Дортмундская "Боруссия" проявляет интерес к нападающему "Краснодара" Федору Смолову, сообщает Bild. Немецкий клуб готов предложить за 26-летнего форварда 10 миллионов евро. Сделка состоится в случае ухода Адриана Рамоса. Колумбиец с большой долей вероятности продолжит карьеру в Китае.

Ранее сам Смолов неоднократно заявлял, что хотел бы выступать именно за дортмундцев. В этом сезоне он провел в составе "быков" 18 матчей и забил 15 мячей. Также в его активе 2 игры и один гол в составе сборной России.

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