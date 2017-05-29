СМИ: "Терек" продлит контракт с Родолфу

Генеральный директор "Терека" Ахмед Айдамиров подчеркнул, что грозненцы продлят контракт с защитником Родолфу еще на один год, сообщает ТАСС. Ранее сообщалось, что 34-летний бразилец может стать играющим тренером.

Напомним, что Родолфу выступает за "Терек" с 2015 года. Его соглашение рассчитано до конца текущего сезона. В этом розыгрыше чемпионата России защитник провел за грозненцев 18 матчей во всех турнирах, забил один гол и сделал одну голевую передачу.

Также по словам Айдамирова "Терек" заинтересован в продлении контракта с вратарем Евгением Городовым. Сообщалось, что в клуб поступил запрос от "Урала" о трансфере голкипера, срок соглашения с которым истек.