СМИ: Полиция сломала ногу фанату "Зенита" во время драки у стадиона в Краснодаре

На улице в Краснодаре после матча 11-го тура чемпионата России между "Краснодаром" и "Зенитом" (0:2) начались масштабные столкновения между болельщиками и полицией, сообщает "Фонтанка". Отмечается, что одного из фанатов правоохранители повалили на землю и нанесли ему тяжелые травмы, в том числе сломав ногу.

Ранее стало известно, что поклонники "Зенита" покинули гостевой сектор во время встречи. По информации "СЭ", это произошло из-за того, что некоторые болельщики не смогли пройти на трибуну. По словам фанатов, "Краснодар" предложил сине-бело-голубым квоту в 3000 билетов, но петербургский клуб взял только 1000. Из-за этого не все желающие смогли попасть на гостевой сектор. В знак протеста ультрас по ходу второго тайма решили в полном составе покинуть трибуну. Уже на выходе со стадиона произошла стычка петербургских фанатов с местным ОМОНом.

Фанаты "Зенита" ушли с матча с "Краснодаром". Что вообще происходит?!