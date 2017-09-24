Фанаты "Зенита" ушли с трибун в знак протеста

Как стало известно "СЭ", фанаты "Зенита" покинули гостевой сектор во время матча 11-го тура премьер-лиги с "Краснодаром" (2:0) из-за того, что некоторые болельщики, в том числе и часть лидеров "виража", не смогли пройти на трибуну.

По словам фанатов, "Краснодар" предложил "Зениту" квоту в 3000 билетов, но петербургский клуб взял только 1000 билетов. Из-за этого не все желающие смогли попасть на гостевой сектор. В знак протеста ультрас решили в полном составе покинуть трибуну.

Уже на выходе со стадиона произошла стычка петербургских фанатов с местным ОМОНом. (Сергей ЯРЕМЕНКО)

Фанаты "Зенита" ушли с матча с "Краснодаром". Что вообще происходит?! //

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