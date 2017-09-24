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20:35 | Футбол — РФПЛ

Фанаты "Зенита" ушли с матча с "Краснодаром". Что вообще происходит?!

Опустевший сектор фанатов "Зенита" на стадионе "Краснодар". Фото Екатерина ПОТАПОВА, "СЭ"
Опустевший сектор фанатов "Зенита" на стадионе "Краснодар". Фото Екатерина ПОТАПОВА, "СЭ"
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Болельщики "Зенита" покинули гостевой сектор на стадионе "Краснодар" во время второго тайма матча 11-го тура чемпионата России. На отведенных для сине-бело-голубых местах возникло задымление.

Фанаты "Зенита" зажгли несколько дымовых шашек перед тем, как уйти из сектора. После этого в нем произошло возгорание.

По ходу матча появилась информация, что этот протест связан с конфликтом между болельщиками "Зенита" и службами безопасности стадиона "Краснодар". Не все поклонники невского клуба смогли пройти на трибуну, после чего занявшие свои места в секторе фанаты в знак несогласия отправились за пределы чаши арены.

Как после матча выяснил корреспондент "СЭ" Сергей ЯРЕМЕНКО, поклонники "Зенита" действительно покинули гостевой сектор из-за того, что некоторые болельщики, в том числе и часть лидеров "виража", не смогли пройти на трибуну. По словам фанатов, "Краснодар" предложил сине-бело-голубым квоту в 3000 билетов, но петербургский клуб взял только 1000. Из-за этого не все желающие смогли попасть на гостевой сектор. В знак протеста ультрас по ходу второго тайма решили в полном составе покинуть трибуну. Уже на выходе со стадиона произошла стычка петербургских фанатов с местным ОМОНом.

Трансляция матча "Краснодар" – "Зенит"

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Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 11-й тур
Материалы других СМИ
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КОММЕНТАРИИ (22)
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Снежик

не пустили при наличии билетов или из—за их отсутствия?

21:51

П_о_в_а_р

Vlafy Уж сэкс и не знает, что бы такого написать, чтобы нагадить Зениту. ----------------------------- Это заговор, брат. БорисЬ.

21:51

Vlafy

Уж сэкс и не знает, что бы такого написать, чтобы нагадить Зениту. Вот и раздули заголовок из ничего. Позор жёлтому промясному сэксу.

21:48

Петер Мунк.

Чё СЭ так возбудился? Написали бы лучше, как спартак самоотверженно борется за восьмое место.

21:44

Medved.

Животные, а не люди. Таких и пускать нечего было на стадион.

21:42

Фуля

В контакте такая инфа: Билетов на всех не хватило. Начались траблы с ОМОНом . Большинство покинуло сектор. Хочется передать привет тому человеку из СБ Зенита, который отказался от квоты в 3000.

21:41

HAZELSAMARA

" ФАНАТЫ "ЗЕНИТА" УШЛИ С МАТЧА С "КРАСНОДАРОМ". ЧТО ВООБЩЕ ПРОИСХОДИТ?! " А не наплевать ли нам на них вообще?

21:30

vjatich

Очень сожалею, что этот протест ФАНАТОВ не распространяется на все остальные гостевые игры. Пусть фанатеют на, вираже, на печке, на пустыре. Соскучился по интеллигентным ПИТЕРСКИМ БОЛЕЛЬЩИКАМ.

21:23

sproper

какие обидчевые интелгентные цацы

21:17

redgy

да пусть вообще со своим дымом дома сидят, дымят.. а стадик шикарен как и болелы краснодара, без свинства всякого.. жаль команда не дотягивает

21:15

allehandro

Спартак-Экспресс раздувает скандал

21:13

Красноармеец К

Какая чушь! Если это действительно так, то получается что фанаты ставят себя выше всех, вне закона! Кучка малограмотных полупьяненьких подростков и переростков-предводителей еще и условия диктовать будут! Протест) Да ушли бы сразу... или вовсе не входили! Спокойнее было. Тоже мне... королевы английские!)

21:13

МачоМэн

они подрались между собой и пожар устроили и их попросили удалиться.

21:11

IRON ABON

"Фанаты "Зенита" начали покидать сектор,зажгли несколько дымовых шашек,затем у них начало что-то гореть.К чему бы это?"????????? К ДОЖДЮ ....ВАШУ! Раньше скот разводили на фермах,сейчас на стадионах.У РФС МОЗГОВ НЕТ-штрафуйте клубы за ФАНОВ по 5 лямов за инциндент-давно бы озолотились!

21:10

KuziakaPm

Они внезапно узнали, что есть правила поведения. Респект службе безопасности. Позор отбросам из Питера.

21:10

В.Коваль

это они от зависти, у них то никогда не будет такого стадиона!

21:09

П_о_в_а_р

Они просто узнали, что голимый договорянк играется. Респект болельщикам. Позор Галицкому и Фурсенке!

21:01

БАКЛАН ЗИНИТОВСКИЙ

""Что происходит???"" == "Да будет весна!!!" == "Будет весна, вы полагаете???" === "Да, полагаю...." , ну и далее по тексту песни....

20:59

asc0002

Уж как поросята наш стадион испоганили, и все с рук сошло, а тут из-за одной шашки сенсацию делают

20:59

zrch2

Очередной омоновск-сити?!

20:54

oze11

ну вот, такой стадион подожгли ....

20:48

БАКЛАН ЗИНИТОВСКИЙ

О, как!!!! невские бакланы сами себя чуть не сожгли???

20:39