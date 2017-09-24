Фанаты "Зенита" ушли с матча с "Краснодаром". Что вообще происходит?!

Болельщики "Зенита" покинули гостевой сектор на стадионе "Краснодар" во время второго тайма матча 11-го тура чемпионата России. На отведенных для сине-бело-голубых местах возникло задымление.
Фанаты "Зенита" зажгли несколько дымовых шашек перед тем, как уйти из сектора. После этого в нем произошло возгорание.
По ходу матча появилась информация, что этот протест связан с конфликтом между болельщиками "Зенита" и службами безопасности стадиона "Краснодар". Не все поклонники невского клуба смогли пройти на трибуну, после чего занявшие свои места в секторе фанаты в знак несогласия отправились за пределы чаши арены.
Как после матча выяснил корреспондент "СЭ" Сергей ЯРЕМЕНКО, поклонники "Зенита" действительно покинули гостевой сектор из-за того, что некоторые болельщики, в том числе и часть лидеров "виража", не смогли пройти на трибуну. По словам фанатов, "Краснодар" предложил сине-бело-голубым квоту в 3000 билетов, но петербургский клуб взял только 1000. Из-за этого не все желающие смогли попасть на гостевой сектор. В знак протеста ультрас по ходу второго тайма решили в полном составе покинуть трибуну. Уже на выходе со стадиона произошла стычка петербургских фанатов с местным ОМОНом.
Фанаты "Зенита" начали покидать сектор, зажгли несколько дымовых шашек, затем у них что-то начало гореть. К чему бы это? pic.twitter.com/LsmW6R89Pa– Катерина Потапова (@katja_potapova) 24 сентября 2017 г.
Фан-сектор "Зенита" на данный момент. Уже наполовину пуст. #КраснодарЗенит pic.twitter.com/2pm2ZROJe4– Катерина Потапова (@katja_potapova) 24 сентября 2017 г.
Уже почти совсем пуст... #КраснодарЗенит pic.twitter.com/noi0KLyKDW– Катерина Потапова (@katja_potapova) 24 сентября 2017 г.
Это все фаны, которые остались на секторе "Зенита" pic.twitter.com/YDcBxHIRLX– Катерина Потапова (@katja_potapova) 24 сентября 2017 г.
Снежик
не пустили при наличии билетов или из—за их отсутствия?
21:51
П_о_в_а_р
Vlafy Уж сэкс и не знает, что бы такого написать, чтобы нагадить Зениту. ----------------------------- Это заговор, брат. БорисЬ.
21:51
Vlafy
Уж сэкс и не знает, что бы такого написать, чтобы нагадить Зениту. Вот и раздули заголовок из ничего. Позор жёлтому промясному сэксу.
21:48
Петер Мунк.
Чё СЭ так возбудился? Написали бы лучше, как спартак самоотверженно борется за восьмое место.
21:44
Medved.
Животные, а не люди. Таких и пускать нечего было на стадион.
21:42
Фуля
В контакте такая инфа: Билетов на всех не хватило. Начались траблы с ОМОНом . Большинство покинуло сектор. Хочется передать привет тому человеку из СБ Зенита, который отказался от квоты в 3000.
21:41
HAZELSAMARA
" ФАНАТЫ "ЗЕНИТА" УШЛИ С МАТЧА С "КРАСНОДАРОМ". ЧТО ВООБЩЕ ПРОИСХОДИТ?! " А не наплевать ли нам на них вообще?
21:30
vjatich
Очень сожалею, что этот протест ФАНАТОВ не распространяется на все остальные гостевые игры. Пусть фанатеют на, вираже, на печке, на пустыре. Соскучился по интеллигентным ПИТЕРСКИМ БОЛЕЛЬЩИКАМ.
21:23
sproper
какие обидчевые интелгентные цацы
21:17
redgy
да пусть вообще со своим дымом дома сидят, дымят.. а стадик шикарен как и болелы краснодара, без свинства всякого.. жаль команда не дотягивает
21:15
allehandro
Спартак-Экспресс раздувает скандал
21:13
Красноармеец К
Какая чушь! Если это действительно так, то получается что фанаты ставят себя выше всех, вне закона! Кучка малограмотных полупьяненьких подростков и переростков-предводителей еще и условия диктовать будут! Протест) Да ушли бы сразу... или вовсе не входили! Спокойнее было. Тоже мне... королевы английские!)
21:13
МачоМэн
они подрались между собой и пожар устроили и их попросили удалиться.
21:11
IRON ABON
"Фанаты "Зенита" начали покидать сектор,зажгли несколько дымовых шашек,затем у них начало что-то гореть.К чему бы это?"????????? К ДОЖДЮ ....ВАШУ! Раньше скот разводили на фермах,сейчас на стадионах.У РФС МОЗГОВ НЕТ-штрафуйте клубы за ФАНОВ по 5 лямов за инциндент-давно бы озолотились!
21:10
KuziakaPm
Они внезапно узнали, что есть правила поведения. Респект службе безопасности. Позор отбросам из Питера.
21:10
В.Коваль
это они от зависти, у них то никогда не будет такого стадиона!
21:09
П_о_в_а_р
Они просто узнали, что голимый договорянк играется. Респект болельщикам. Позор Галицкому и Фурсенке!
21:01
БАКЛАН ЗИНИТОВСКИЙ
""Что происходит???"" == "Да будет весна!!!" == "Будет весна, вы полагаете???" === "Да, полагаю...." , ну и далее по тексту песни....
20:59
asc0002
Уж как поросята наш стадион испоганили, и все с рук сошло, а тут из-за одной шашки сенсацию делают
20:59
zrch2
Очередной омоновск-сити?!
20:54
oze11
ну вот, такой стадион подожгли ....
20:48
БАКЛАН ЗИНИТОВСКИЙ
О, как!!!! невские бакланы сами себя чуть не сожгли???
20:39