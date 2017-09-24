Фанаты "Зенита" ушли с матча с "Краснодаром". Что вообще происходит?!

Болельщики "Зенита" покинули гостевой сектор на стадионе "Краснодар" во время второго тайма матча 11-го тура чемпионата России. На отведенных для сине-бело-голубых местах возникло задымление.

Фанаты "Зенита" зажгли несколько дымовых шашек перед тем, как уйти из сектора. После этого в нем произошло возгорание.

По ходу матча появилась информация, что этот протест связан с конфликтом между болельщиками "Зенита" и службами безопасности стадиона "Краснодар". Не все поклонники невского клуба смогли пройти на трибуну, после чего занявшие свои места в секторе фанаты в знак несогласия отправились за пределы чаши арены.

Как после матча выяснил корреспондент "СЭ" Сергей ЯРЕМЕНКО, поклонники "Зенита" действительно покинули гостевой сектор из-за того, что некоторые болельщики, в том числе и часть лидеров "виража", не смогли пройти на трибуну. По словам фанатов, "Краснодар" предложил сине-бело-голубым квоту в 3000 билетов, но петербургский клуб взял только 1000. Из-за этого не все желающие смогли попасть на гостевой сектор. В знак протеста ультрас по ходу второго тайма решили в полном составе покинуть трибуну. Уже на выходе со стадиона произошла стычка петербургских фанатов с местным ОМОНом.

Это все фаны, которые остались на секторе "Зенита" pic.twitter.com/YDcBxHIRLX – Катерина Потапова (@katja_potapova) 24 сентября 2017 г.

Трансляция матча "Краснодар" – "Зенит"