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СМИ: Каррера советовался с Конте по поводу приглашения Терри

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Главный тренер "Спартака"  Массимо Каррера советовался с бывшим наставником "Челси"  Антонио Конте по поводу приобретения экс-защитника "синих" Джона Терри, утверждает The Telegraph. Сегодня появилась информация, что 37-летний англичанин подписал с красно-белыми контракт до конца сезона. 

Издание сообщает, что Конте сказал Каррере о том, что Терри с легкостью адаптируется к требованиям российского чемпионата. 

Последним клубом Терри была "Астон Вилла"за которую он выступал с июля 2017 года по май нынешнего. В прошлом сезоне он провел за бирмингенцев 36 матчей во всех турнирах, забил один гол и сделал одну результативную передачу.

Это не фантастика. Терри близок к переходу в "Спартак"! //
Терри в "Спартаке". Плюсы и минусы

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