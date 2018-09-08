СМИ: Каррера советовался с Конте по поводу приглашения Терри

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера советовался с бывшим наставником "Челси" Антонио Конте по поводу приобретения экс-защитника "синих" Джона Терри, утверждает The Telegraph. Сегодня появилась информация, что 37-летний англичанин подписал с красно-белыми контракт до конца сезона.

Издание сообщает, что Конте сказал Каррере о том, что Терри с легкостью адаптируется к требованиям российского чемпионата.

Последним клубом Терри была "Астон Вилла", за которую он выступал с июля 2017 года по май нынешнего. В прошлом сезоне он провел за бирмингенцев 36 матчей во всех турнирах, забил один гол и сделал одну результативную передачу.

Это не фантастика. Терри близок к переходу в "Спартак"! //

Терри в "Спартаке". Плюсы и минусы