СМИ: Каррера советовался с Конте по поводу приглашения Терри

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера советовался с бывшим наставником "Челси" Антонио Конте по поводу приобретения экс-защитника "синих" Джона Терри, утверждает The Telegraph. Сегодня появилась информация, что 37-летний англичанин подписал с красно-белыми контракт до конца сезона.
Издание сообщает, что Конте сказал Каррере о том, что Терри с легкостью адаптируется к требованиям российского чемпионата.
Последним клубом Терри была "Астон Вилла", за которую он выступал с июля 2017 года по май нынешнего. В прошлом сезоне он провел за бирмингенцев 36 матчей во всех турнирах, забил один гол и сделал одну результативную передачу.
Это не фантастика. Терри близок к переходу в "Спартак"! //
Терри в "Спартаке". Плюсы и минусы