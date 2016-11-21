Шаваев после операции не поможет "Амкару" в этом году

Пресс-атташе "Амкара" Сергей Хакимов сообщил "СЭ", что полузащитник Алихан Шаваев сегодня в Москве перенесет операцию. Во вчерашнем матче 14-го тура чемпионата России со "Спартаком" (0:1) хавбек в результате неудачного приземления на газон сломал кости левого предплечья. Сразу после игры он был доставлен в больницу.

– Сегодня у Шаваева должна быть операция. После нее он, скорее всего, полетит домой, – сказал Хакимов. – До конца текущего года он "Амкару" уже не поможет. Алихан показал себя храбрым бойцом, несмотря на тяжелейший характер травм. (Сергей АСТАХОВ)