Шаваев после операции не поможет "Амкару" в этом году

Пресс-атташе "Амкара" Сергей Хакимов сообщил "СЭ", что полузащитник Алихан Шаваев сегодня в Москве перенесет операцию. Во вчерашнем матче 14-го тура чемпионата России со "Спартаком" (0:1) хавбек в результате неудачного приземления на газон сломал кости левого предплечья. Сразу после игры он был доставлен в больницу.
– Сегодня у Шаваева должна быть операция. После нее он, скорее всего, полетит домой, – сказал Хакимов. – До конца текущего года он "Амкару" уже не поможет. Алихан показал себя храбрым бойцом, несмотря на тяжелейший характер травм. (Сергей АСТАХОВ)
Алихана Шаваева увозят в больницу. Здоровья! pic.twitter.com/gHpuksrmg6– Сергей Астахов (@SAstahov) 20 ноября 2016 г.
sssmol
В заголовке написано, что не поможет до конца сезона, а в тексте говорится, что до конца года. Где правильно?
13:28