13:16 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Шаваев после операции не поможет "Амкару" в этом году

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Пресс-атташе "Амкара" Сергей Хакимов сообщил "СЭ", что полузащитник Алихан Шаваев сегодня в Москве перенесет операцию. Во вчерашнем матче 14-го тура чемпионата России со "Спартаком" (0:1) хавбек в результате неудачного приземления на газон сломал кости левого предплечья. Сразу после игры он был доставлен в больницу.

– Сегодня у Шаваева должна быть операция. После нее он, скорее всего, полетит домой, – сказал Хакимов. – До конца текущего года он "Амкару" уже не поможет. Алихан показал себя храбрым бойцом, несмотря на тяжелейший характер травм. (Сергей АСТАХОВ)

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 14-й тур
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КОММЕНТАРИИ (1)
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sssmol

В заголовке написано, что не поможет до конца сезона, а в тексте говорится, что до конца года. Где правильно?

13:28

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